Что за команда «Аль-Кадисия» — сегодняшний соперник «Пахтакора» во 2-м туре Элитной ЛЧ?

Ташкентский «Пахтакор», сыгравший вничью (1:1) на выезде с действующим чемпионом «Аль-Ахли» в 1-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК, сегодня принимает на своем поле очередного серьезного соперника — стремительно развивающийся проект из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия».

Финансируемая нефтяным гигантом и возглавляемая известным Бренданом Роджерсом, эта команда за короткое время успела превратиться в один из самых опасных и звездных составов Азии.

Эра «Арамко» и новый стадион: История клуба и финансовый скачок

Клуб, основанный в 1967 году в городе Эль-Хубар и известный среди болельщиков под прозвищем «Рыцари Востока», имеет почти 59-летнюю историю:

Исторические достижения: В сезоне 1991/92 команда выиграла Кубок наследного принца, в сезоне 1993/94 — Кубок Федерации, а в том же сезоне завоевала свой главный континентальный трофей — Кубок обладателей кубков Азии (обыграв в финале гонконгский «Саут Чайна»);

Нефтяные инвестиции и мундиальная арена: После того как в 2023 году крупнейшая мировая нефтяная компания «Сауди Арамко» взяла клуб под свое управление, команда вернулась в элиту. В настоящее время для клуба возводится ультрасовременный стадион «Арамко» на 47 тысяч мест, предназначенный для приема Кубка Азии 2027 года и Чемпионата мира 2034 года.

Фактор Брендана Роджерса и гол-машина

Североирландский специалист Брендан Роджерс, известный своими успехами в «Ливерпуле», «Лестер Сити» и «Селтике», возглавил клуб в декабре 2025 года:

Атакующая и беспроигрышная серия: Под руководством Роджерса клуб установил рекордную 17-матчевую беспроигрышную серию в национальном чемпионате, а в его первых 25 матчах команда потерпела поражение лишь однажды;

Ужасающая результативность: В сезоне 2025/26 «Аль-Кадисия» забила в ворота соперников ровно 83 гола в 34 матчах и заняла 4-е место с 77 очками. В текущем сезоне они также забили 16 голов в 7 матчах и идут в первой четверке.

Мировые звезды в составе: Против кого сыграет «Пахтакор»?

Клуб поражает своими смелыми шагами на трансферном рынке:

Претендент на «Золотой мяч» — Хулиан Киньнес: Форвард сборной Мексики забил 33 гола в чемпионате в прошлом сезоне, стал лучшим бомбардиром турнира и вошел в число номинантов на «Золотой мяч» 2026 года;

Элитные легионеры: В составе выступают бывший капитан «Реала» Начо Фернандес, бельгийский вратарь Кун Кастелс, нападающий сборной Италии Матео Ретеги, немец Юлиан Вайгль и представитель Уругвая Наитан Нандес;

Летний супертрансфер: Летом клуб приобрел звезду сборной Нидерландов Тиджани Рейндерса из «Манчестер Сити», еще больше укрепив центр поля;

Местные лидеры: В команде играют опытные члены национальной сборной, такие как лучший игрок Саудовской Аравии Мусааб Аль-Джувайр (в прошлом сезоне 6 голов, 11 ассистов) и Ясир Аль-Шахрани.

Сегодняшний матч: Время и значение

Обыграв в 1-м туре Элитной ЛЧ клуб «Аль-Васл» из ОАЭ со счетом 2:1 благодаря голам Киньнеса и Ретеги, саудовцы прибыли в Ташкент в настроении лидера:

Время матча: 12 октября, в 18:45 по ташкентскому времени;

Место проведения: город Ташкент, центральный стадион «Пахтакор»;

Телетрансляция: Футбол ТВ.

Ташкентских болельщиков ждет одно из самых ярких футбольных противостояний года против одной из самых дорогих и грозных команд Азии.