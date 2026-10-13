Приедет ли Роналду в Узбекистан? Распространились условия, связанные с визитом

·59·Мир
Приедет ли Роналду в Узбекистан? Распространились условия, связанные с визитом

В интернете распространяются сообщения, связанные с возможным визитом Криштиану Роналду в Узбекистан. В некоторых источниках утверждается, что представители Саудовской Аравии и руководство клуба «Аль-Наср» выдвинули требования безопасности в связи с визитом футболиста.

Согласно распространившимся сообщениям, от фанатов, желающих увидеть Роналду в Узбекистане, требуется гарантировать полную безопасность его пребывания, а также строго контролировать порядок и дисциплину во время массового мероприятия.

Также в сообщениях подчеркивается, что приезд футболиста в Узбекистан зависит от того, насколько будут обеспечены вопросы безопасности. Якобы, если соответствующие меры безопасности будут гарантированы, Роналду может дать согласие на визит.

Однако на данный момент нет достоверной информации о том, что эти сведения были подтверждены клубом «Аль-Наср» или официальными представителями футболиста. По этой причине сообщения о приезде Роналду в Узбекистан и выдвинутых ему условиях пока следует воспринимать как неподтвержденную информацию.

Криштиану РоналдуАль-НасрУзбекистанСаудовская Аравия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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