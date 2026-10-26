Серия прервана: Флик рассказал, чего не хватило «Барселоне» в матче против «Реала»

После поражения в принципиальном матче 10-го тура испанской Ла Лиги против мадридского «Реала» (1:2) главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступил перед журналистами и открыто высказался об истинных причинах встречи и текущем психологическом состоянии команды.

Каталонцы в текущем сезоне одержали победы в 9 матчах подряд, однако этот поединок стал для них первым поражением в Ла Лиге. Признав, что второе поражение подряд является неудовлетворительным результатом для команды, специалист подчеркнул, что в решающий момент его подопечным не хватило свежести и физических сил.

Что произошло при счете 1:1? Переломные моменты матча

Немецкий специалист дал следующую оценку ходу игры и тактическим аспектам:

Недостатки в первом тайме: Флик отметил, что команда провела первый тайм не так, как планировалось и хотелось, а также столкнулась с трудностями при противодействии действиям соперника без мяча;

Пассивность после восстановления равновесия: Во втором тайме при счете 1:1 «Барселона» пыталась усилить давление, но именно в этой ситуации игрокам не хватило свежих сил и дополнительного темпа;

Высокий уровень соперника: Тренер отдельно признал, что мадридский клуб действовал очень умно и дисциплинированно без мяча;

Фактор плотного календаря и усталости: Сказалось то, что последние несколько недель, в частности период после тяжелого противостояния с «Бетисом», дались команде непросто с физической точки зрения.

«Это не трагедия, а толчок к росту»: Выводы Флика

Несмотря на поражение, тренер заявил, что основная часть сезона еще впереди:

Анализ и выводы: «Поражение — неотъемлемая часть спорта. Мы должны тщательно проанализировать ситуацию, сделать необходимые выводы и вернуться еще более сильными», — сказал Флик;

Время дать достойный ответ: Наставник каталонцев заявил, что команда должна отдохнуть, в скором времени набраться сил и отреагировать на этот неожиданный удар;

Цель остается прежней: Было подчеркнуто, что поражение нельзя воспринимать как трагедию, оно должно стать уроком для работы над ошибками и дальнейшей закалки в долгой чемпионской гонке.

Итоги центрального матча 10-го тура