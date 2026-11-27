Объявлены претенденты на звание лучшего тренера ноября в Ла Лиге
Пресс-служба испанской Ла Лиги официально объявила имена трех специалистов, претендующих на звание лучшего тренера чемпионата по итогам ноября.
Кандидаты на награду и текущее положение команд
В список вошли наставники команд, демонстрирующих высокие результаты после 13 туров чемпионата Испании:
Тренер
Клуб
Положение в турнирной таблице после 13-го тура
Ханс-Дитер Флик
«Барселона»
Единоличный лидер турнирной таблицы с 36 очками
Жозе Моуринью
«Реал»
Занимает вторую строчку в турнирной таблице
Хосе Альберто
«Расинг»
Занимает седьмое место в таблице чемпионата
Напомним, что ранее пресс-служба чемпионата Испании также представила список кандидатов на звание лучшего футболиста ноября.
Как вы считаете, кто из специалистов удостоится награды лучшего тренера ноября: Ханс-Дитер Флик, Жозе Моуринью или Хосе Альберто?
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