Пресс-служба испанской Ла Лиги официально объявила имена трех специалистов, претендующих на звание лучшего тренера чемпионата по итогам ноября.

Кандидаты на награду и текущее положение команд

В список вошли наставники команд, демонстрирующих высокие результаты после 13 туров чемпионата Испании:

Тренер Клуб Положение в турнирной таблице после 13-го тура Ханс-Дитер Флик «Барселона» Единоличный лидер турнирной таблицы с 36 очками Жозе Моуринью «Реал» Занимает вторую строчку в турнирной таблице Хосе Альберто «Расинг» Занимает седьмое место в таблице чемпионата

Напомним, что ранее пресс-служба чемпионата Испании также представила список кандидатов на звание лучшего футболиста ноября.

Как вы считаете, кто из специалистов удостоится награды лучшего тренера ноября: Ханс-Дитер Флик, Жозе Моуринью или Хосе Альберто?

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