Флик и Деку ломают голову над новым трансфером: кого «Барселона» подпишет зимой?

«Барселона», уверенно лидирующая в испанской Ла Лиге, может еще больше усилить состав в зимнее трансферное окно. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не исключил вероятность подписания нового центрального защитника в январе и подтвердил, что ведет активный диалог с руководством клуба по этому вопросу.

Немецкий специалист подчеркнул, что постоянное укрепление состава является основной философией команды, и заявил, что клуб готов совершить новый трансфер, если представится подходящая возможность.

«Обсуждаем каждый день с Деку и Бояном»: заявление Флика

Каталонцы наставник на пресс-конференции раскрыл детали трансферных планов:

Постоянный поиск: «Я открыто говорил об этом еще до закрытия трансферного окна: мы всегда ищем возможности для дальнейшего усиления команды. Будем следить за развитием событий», — сказал Флик;

Сотрудничество с руководством клуба: «До открытия зимнего трансферного окна еще несколько недель. Мы каждый день обсуждаем различные вопросы по составу со спортивным директором Деку, Бояном Кркичем и тренерским штабом. Если появится возможность пополнить наши ряды новым игроком, мы, конечно же, ею воспользуемся», — отметил тренер.

Лидерство в Ла Лиге и очередное испытание против «Алавеса»

Каталонцы в настоящее время продолжают демонстрировать очень стабильную и результативную игру во внутреннем чемпионате:

Лидерство в таблице: Подопечные Ханси Флика сейчас единолично возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги с 27 очками ;

Очередной матч: 31 октября в рамках 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет на своем поле клуб «Алавес».

Чтобы снизить нагрузку на линию обороны и сохранить преимущество в чемпионской гонке, Флик и селекционный отдел клуба определили подписание качественного исполнителя в центр защиты одной из главных приоритетных задач на зиму.