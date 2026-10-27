«Это был тяжелый удар для нас»: Лапорта о болезненном поражении в «Эль-Класико»
Главное противостояние мирового футбола — «Эль-Класико», прошедшее в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги, завершилось неожиданным результатом. Каталонская «Барселона» на своем поле принимала извечного соперника — мадридский «Реал» — и уступила со счетом 1:2. После матча президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта в интервью изданию Marca высказался об этом результате и дальнейших планах команды.
Руководитель клуба, признав поражение, особо подчеркнул, что поводов для паники нет, состав состоит из молодых и перспективных футболистов, а «Барселона» по-прежнему остается лидером турнирной таблицы.
«Реал» закрыл лидеров: Лапорта о факторах поражения
Жоан Лапорта дал следующую оценку тактической борьбе и атмосфере на поле:
Тяжелый удар, но не крах: «Это был действительно тяжелый удар для нас. Но команда быстро приходит в себя. В нашем составе много молодых талантов, и такие матчи под огромным давлением — отличная школа опыта для них»;
Жесткий контроль соперника: «Было видно, что «Реал» тактически очень хорошо подготовился к этой встрече — они взяли под жесткий контроль наших ключевых лидеров и сумели ограничить наши атаки»;
Анализ тренеров: «Тренерский штаб детально проанализировал все ошибки и недостатки в игре. Впереди у нас еще очень длинный путь и важные матчи».
Ситуация в турнирной таблице: Цель — только чемпионство
Несмотря на потерю очков в «Эль-Класико», каталонский клуб сохраняет лидерство в Ла Лиге:
Преимущество в 3 очка: После 10 туров на счету «Барселоны» 27 очков, и команда опережает своего главного преследователя — мадридский «Реал» (24 очка) — на 3 очка;
Неизменная цель: «Тем не менее, мы все еще лидируем в турнирной таблице. Наша цель не изменилась — мы будем бороться за чемпионство до конца и добьемся этой цели», — подытожил Лапорта.
Ла Лига | 10-й тур, детали «Эль-Класико»
Показатель
«Барселона»
Счет
1
2
Поле
«Монжуик» / «Камп Ноу» (Барселона)
Гости
Текущие очки
27 очков
24 очка
Место в турнирной таблице
1-е место (лидер)
2-е место
Разница очков
+3 очка впереди
-3 очка позади
Реакция руководства клуба
«Тяжелый удар, но цель не изменилась»
Важная выездная победа
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