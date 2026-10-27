«Это был тяжелый удар для нас»: Лапорта о болезненном поражении в «Эль-Класико»

·66·Спорт
«Это был тяжелый удар для нас»: Лапорта о болезненном поражении в «Эль-Класико»

Главное противостояние мирового футбола — «Эль-Класико», прошедшее в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги, завершилось неожиданным результатом. Каталонская «Барселона» на своем поле принимала извечного соперника — мадридский «Реал» — и уступила со счетом 1:2. После матча президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта в интервью изданию Marca высказался об этом результате и дальнейших планах команды.

Руководитель клуба, признав поражение, особо подчеркнул, что поводов для паники нет, состав состоит из молодых и перспективных футболистов, а «Барселона» по-прежнему остается лидером турнирной таблицы.

«Реал» закрыл лидеров: Лапорта о факторах поражения

Жоан Лапорта дал следующую оценку тактической борьбе и атмосфере на поле:

  • Тяжелый удар, но не крах: «Это был действительно тяжелый удар для нас. Но команда быстро приходит в себя. В нашем составе много молодых талантов, и такие матчи под огромным давлением — отличная школа опыта для них»;

  • Жесткий контроль соперника: «Было видно, что «Реал» тактически очень хорошо подготовился к этой встрече — они взяли под жесткий контроль наших ключевых лидеров и сумели ограничить наши атаки»;

  • Анализ тренеров: «Тренерский штаб детально проанализировал все ошибки и недостатки в игре. Впереди у нас еще очень длинный путь и важные матчи».

Ситуация в турнирной таблице: Цель — только чемпионство

Несмотря на потерю очков в «Эль-Класико», каталонский клуб сохраняет лидерство в Ла Лиге:

  • Преимущество в 3 очка: После 10 туров на счету «Барселоны» 27 очков, и команда опережает своего главного преследователя — мадридский «Реал» (24 очка) — на 3 очка;

  • Неизменная цель: «Тем не менее, мы все еще лидируем в турнирной таблице. Наша цель не изменилась — мы будем бороться за чемпионство до конца и добьемся этой цели», — подытожил Лапорта.

Ла Лига | 10-й тур, детали «Эль-Класико»

Показатель

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Счет

1

2

Поле

«Монжуик» / «Камп Ноу» (Барселона)

Гости

Текущие очки

27 очков

24 очка

Место в турнирной таблице

1-е место (лидер)

2-е место

Разница очков

+3 очка впереди

-3 очка позади

Реакция руководства клуба

«Тяжелый удар, но цель не изменилась»

Важная выездная победа

БарселонаРеал МадридЭль-КласикоЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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