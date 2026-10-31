Кого хочет Флик? Стали известны главные трансферные цели «Барселоны» на январь

·71·Спорт
Кого хочет Флик? Стали известны главные трансферные цели «Барселоны» на январь

«Барселона», уверенно лидирующая в испанской Ла Лиге, определила свои приоритеты перед зимним трансферным окном. Каталонский гранд намерен серьезно перестроить линию обороны, чтобы успешно продолжить борьбу за чемпионство и в еврокубках.

Главной задачей для руководства клуба и тренерского штаба в январе является подписание опытного центрального защитника, способного укрепить защиту команды.

Фланговая защита и правда о трансфере Педро Порро

Наряду с центральной зоной, «сине-гранатовые» рассматривают возможности обновления позиций фланговых защитников:

  • Трансфер мечты: По сообщениям источников, руководство «Барселоны» очень хочет видеть в команде крайнего защитника лондонского «Тоттенхэма» Педро Порро;

  • Сложность трансфера: Однако заполучить талантливого испанского защитника в зимнее трансферное окно остается крайне сложной задачей с финансовой и организационной точек зрения — лондонский клуб не намерен легко отпускать одного из своих лидеров в середине сезона.

Ситуация в Ла Лиге и очередной экзамен

Команда под руководством Ханса-Дитера Флика демонстрирует очень стабильную и результативную игру во внутреннем чемпионате:

  • Лидер таблицы: По итогам 10 прошедших туров «Барселона» набрала 27 очков и удерживает единоличное лидерство в турнирной таблице;

  • Сегодняшняя встреча: Сегодня, 31 октября, в рамках 11-го тура Ла Лиги каталонцы примут на своем поле клуб «Алавес»;

  • Время игры: Этот важный матч начнется в 01:00 по ташкентскому времени (в 23:00 по московскому времени).

Потенциальные приобретения на зимнем трансферном рынке позволят команде Ханси Флика сохранить высокий темп в решающей весенней части сезона и обеспечить надежность обороны в борьбе за трофеи.

БарселонаПедро ПорроЛа ЛигаХанс-Дитер Флик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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