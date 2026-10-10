«Разве нужно было лететь за 30 тысяч километров?» — Резкое заявление наставника каталонцев

Каталонская «Барселона» понесла серьезную потерь после очередных дней ФИФА. Один из основных нападающих команды Рафинья получил травму и выбыл из строя в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Австралии (4:2). Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик открыто высказался о бесконечных перелетах футболистов, плотном графике матчей и состоянии бразильского вингера.

Из-за травмы было подтверждено, что лидер «Барселоны» пропустит важные матчи в национальном чемпионате и еврокубках.

«Перелет на 30 тысяч километров и лишняя нагрузка»

Ханси Флик остановился на географии товарищеских матчей и ущербе, наносимом интересам клубов, раскритиковав нелогичность международного календаря: