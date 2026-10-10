«Разве нужно было лететь за 30 тысяч километров?» — Резкое заявление наставника каталонцев

·13·Спорт
«Разве нужно было лететь за 30 тысяч километров?» — Резкое заявление наставника каталонцев

Каталонская «Барселона» понесла серьезную потерь после очередных дней ФИФА. Один из основных нападающих команды Рафинья получил травму и выбыл из строя в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Австралии (4:2). Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик открыто высказался о бесконечных перелетах футболистов, плотном графике матчей и состоянии бразильского вингера.

Из-за травмы было подтверждено, что лидер «Барселоны» пропустит важные матчи в национальном чемпионате и еврокубках.

«Перелет на 30 тысяч километров и лишняя нагрузка»

Ханси Флик остановился на географии товарищеских матчей и ущербе, наносимом интересам клубов, раскритиковав нелогичность международного календаря:

  • Расстояние и усталость: «Играть за национальную сборную — это честь для каждого футболиста, и они отдают все силы. Но разве нужно было лететь в Австралию за 30 тысяч километров от Европы ради товарищеского матча? Это вопрос, который требует серьезного обсуждения», — сказал Флик;

  • Преграда Лиги наций: Немецкий специалист отметил, что из-за турнира Лиги наций в Европе сборные с других континентов вынуждены совершать дальние перелеты ради матчей с сильными соперниками, что создает излишнюю физическую нагрузку на футболистов;

  • Усиление контроля: «Эта ситуация далека от идеальной картины. Я не могу изменить глобальный календарь, но теперь я обязан еще жестче контролировать время моих подопечных на поле и их нагрузку».

    «Испания — лучшая сборная мира»

    На фоне проблем в бразильской сборной тренер отдельно отметил игру чемпионов Европы:

    • Идеальный стиль игры: «В то же время наблюдение за матчами национальной сборной Испании доставляет мне огромное удовольствие. Я всегда обращаю внимание на их футбольную философию и систему правильного распределения нагрузки между игроками»;

    • Высокий уровень взаимопонимания: Флик назвал «красную фурию» непревзойденной командой современной планеты: «У них великолепное взаимопонимание на поле. Испания — лучшая команда в мире, и я с удовольствием слежу за их матчами».

      Справка: Какие матчи пропустит Рафинья?

      По результатам медицинского осмотра, травмированный Рафинья не сможет помочь «сине-гранатовым» как минимум в двух официальных встречах:

      • Трудный гостевой матч против «Хетафе» в рамках Ла Лиги;

      • Важный матч в Лиге чемпионов против принципиального соперника — турецкого клуба «Галатасарай».

      Флику придется восполнять эту потерю в линии атаки за счет ротации и молодых талантов. Врачи же команды работают над тем, чтобы побыстрее вернуть бразильскую звезду в строй.

БарселонаРафиньяХанс-Дитер ФликЛига наций
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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