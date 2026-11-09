«Ставлю 10 из 10»: что сказал Флик о чемпионском ходе «Барселоны»?
Одержав важную победу в 12-м туре чемпионата Испании, каталонская «Барселона» ушла на перерыв ФИФА, связанный с играми национальных сборных, в статусе единоличного лидера турнирной таблицы.
Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик в коротком, но содержательном интервью авторитетному изданию Marca максимально высоко оценил этот промежуточный результат и поделился опасениями по поводу нагрузки на футболистов в сборных.
«По шкале от одного до десяти — это 10 баллов»
На вопрос журналистов о том, «насколько важно для команды уйти на международный перерыв в статусе лидера Ла Лиги?», опытный немецкий специалист ответил с присущей ему решительностью:
Максимальная оценка: «По шкале от одного до десяти я ставлю десять», — подчеркнул Флик, выразив полное удовлетворение результатами своей команды;
Вызовы в сборные и фактор усталости: Тренер также не стал отрицать, что отъезд звезд основного состава в национальные команды может повлиять на ритм игры: «Некоторые наши футболисты сейчас отправляются в расположение своих сборных. Это непросто, но нужно уметь правильно управлять такими ситуациями и, прежде всего, заботиться о физическом состоянии игроков».
Верхняя часть турнирной таблицы после 12-го тура Ла Лиги
Каталонцы удерживают отрыв от ближайших преследователей на безопасной дистанции:
Место
Клуб
Очки
Отрыв от лидера
Статус
1
«Барселона»
33
—
Единоличный лидер
2
«Реал Мадрид»
30
-3 очка
Главный преследователь
3
«Атлетико Мадрид»
28
-5 очков
Борются за чемпионство
Психологическое преимущество в чемпионской гонке
Набрав 33 очка, «Барселона» опережает мадридские гранды — «Реал» на 3 очка, а «Атлетико» на 5 очков.
Наличие такого запаса перед международным перерывом дает команде психологическое преимущество и спокойствие. В то же время главной задачей Флика остается возвращение игроков в строй после дней ФИФА без травм и в прежней отличной спортивной форме.
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