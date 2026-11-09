«Ставлю 10 из 10»: что сказал Флик о чемпионском ходе «Барселоны»?

·51·Спорт
«Ставлю 10 из 10»: что сказал Флик о чемпионском ходе «Барселоны»?

Одержав важную победу в 12-м туре чемпионата Испании, каталонская «Барселона» ушла на перерыв ФИФА, связанный с играми национальных сборных, в статусе единоличного лидера турнирной таблицы.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик в коротком, но содержательном интервью авторитетному изданию Marca максимально высоко оценил этот промежуточный результат и поделился опасениями по поводу нагрузки на футболистов в сборных.

«По шкале от одного до десяти — это 10 баллов»

На вопрос журналистов о том, «насколько важно для команды уйти на международный перерыв в статусе лидера Ла Лиги?», опытный немецкий специалист ответил с присущей ему решительностью:

  • Максимальная оценка: «По шкале от одного до десяти я ставлю десять», — подчеркнул Флик, выразив полное удовлетворение результатами своей команды;

  • Вызовы в сборные и фактор усталости: Тренер также не стал отрицать, что отъезд звезд основного состава в национальные команды может повлиять на ритм игры: «Некоторые наши футболисты сейчас отправляются в расположение своих сборных. Это непросто, но нужно уметь правильно управлять такими ситуациями и, прежде всего, заботиться о физическом состоянии игроков».

Верхняя часть турнирной таблицы после 12-го тура Ла Лиги

Каталонцы удерживают отрыв от ближайших преследователей на безопасной дистанции:

Место

Клуб

Очки

Отрыв от лидера

Статус

1

«Барселона»

33

Единоличный лидер

2

«Реал Мадрид»

30

-3 очка

Главный преследователь

3

«Атлетико Мадрид»

28

-5 очков

Борются за чемпионство

Психологическое преимущество в чемпионской гонке

Набрав 33 очка, «Барселона» опережает мадридские гранды — «Реал» на 3 очка, а «Атлетико» на 5 очков.

Наличие такого запаса перед международным перерывом дает команде психологическое преимущество и спокойствие. В то же время главной задачей Флика остается возвращение игроков в строй после дней ФИФА без травм и в прежней отличной спортивной форме.

БарселонаЛа ЛигаХанс-Дитер ФликРеал Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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