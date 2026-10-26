Интрига в «эль-класико» вернулась: Моуринью рассказал, как обыграл «Барселону»

·80·Спорт
Интрига в «эль-класико» вернулась: Моуринью рассказал, как обыграл «Барселону»

Центральный матч испанской Ла Лиги — очередное непримиримое «эль-класико» на «Камп Ноу» завершилось в пользу мадридского «Реала». Подопечные Жозе Моуринью на выезде переиграли принципиального соперника «Барселону» со счетом 2:1 и вывели борьбу в чемпионской гонке на новый уровень.

Если эта победа заставила «Барселону» ощутить горечь первого поражения в текущем сезоне, то «королевскому клубу» она позволила сократить отставание от лидера до трех очков.

Решающий дубль Мбаппе и важные три очка

Встреча, как и ожидалось, прошла на высоких скоростях и с острыми атаками обеих сторон:

  • Интрига первого тайма: Под конец тайма французская звезда мадридцев Килиан Мбаппе воспользовался свободным пространством в обороне соперника, открыл счет и вывел свою команду вперед перед перерывом;

  • Ответ «Барселоны» и второй удар: Во втором тайме каталонцы восстановили равновесие, однако ближе к концу матча на арене вновь появился Мбаппе. Французский нападающий забил свой второй гол, оформил дубль и поставил точку в исходе матча;

  • Ситуация в турнирной таблице: Благодаря завоеванным мадридским клубом ценным трем очкам разрыв с лидером сократился до 3 очков, максимально обострив интригу в борьбе за чемпионство.

«Ключ к победе — психологическая подготовка»: откровенное признание Жозе Моуринью

После окончания матча главный тренер «Реала» Жозе Моуринью на пресс-конференции раскрыл секреты победы своей команды:

  • Единство и ментальная сила: «Если вы спросите, в чем ключ к сегодняшней победе, то в первую очередь это психологическая подготовка команды. Проявленные на поле уверенность и сплоченность заслуживают отдельного признания», — заявил Моуринью;

  • Тактика и железная дисциплина: Тренер подчеркнул, что независимо от того, кто выходит в основном составе, в команде сформирована система высокого мастерства и неукоснительного следования указаниям тренера;

  • Стремление к цели: Португальский специалист отметил, что безудержная жажда победы и решимость его подопечных по праву привели их к этому важному успеху.

Итоги матча

Показатель

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Счет

1

2

Голы

Гол во втором тайме

Килиан Мбаппе (конец 1-го тайма, конец 2-го тайма)

Турнир

Ла Лига

«Эль-класико»

Влияние на турнир

Первое поражение в сезоне

Отставание сократилось до 3 очков

Ла ЛигаЭль-класикоРеал МадридБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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