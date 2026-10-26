Кубок Азии–2027: стал известен календарь матчей группового этапа сборной Узбекистана

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) и в Саудовской Аравииместный организационный комитет официально утвердили окончательный календарь континентального первенства, которое пройдет в начале 2027 года.

Сборная Узбекистана, попавшая в группу «Б», поборется за путевку в плей-офф с национальными командами Иордании, КНДР и Бахрейна. Турнир продлится с 7 января по 5 февраля 2027 года, и в нем примут участие 24 национальные сборные, которые будут бороться за звание чемпионов континента.

Путь сборной Узбекистана в группе и соперники

Наша национальная команда проведет матчи группового этапа в двух крупнейших городах Саудовской Аравии — Джидде и Эр-Рияде:

Первое испытание — против Иордании: Наши представители начнут свой путь на турнире 8 января матчем против одного из сильнейших коллективов континента — сборной Иордании на великолепном стадионе в Джидде;

Второй тур — встреча с КНДР: 13 января наши футболисты отправятся в столицу Эр-Рияд, где сразятся с командой Северной Кореи (КНДР), отличающейся физической мощью и дисциплинированной игрой;

Решающий тур — сопротивление Бахрейна: Финальный матч группового этапа состоится 17 января снова в городе Джидда против сборной Бахрейна.

Кубок Азии–2027: календарь матчей группы «Б»

(Время начала всех матчей по ташкентскому времени указано)

Тур Матч Дата Время Стадион Город 1-й тур Узбекистан — Иордания 8 января 2027 22:30 Кинг Абдалла Спортс Сити Джидда 2-й тур Узбекистан — КНДР 13 января 2027 18:30 Кингдом Арена Эр-Рияд 3-й тур Узбекистан — Бахрейн 17 января 2027 18:30 Принц Абдалла Аль-Файсал Джидда

Определение точного календаря до начала самого престижного турнира континента позволит сборной Узбекистана тщательно спланировать подготовку и тренировочный процесс.