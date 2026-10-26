Кубок Азии–2027: стал известен календарь матчей группового этапа сборной Узбекистана
Азиатская футбольная конфедерация (АФК) и в Саудовской Аравииместный организационный комитет официально утвердили окончательный календарь континентального первенства, которое пройдет в начале 2027 года.
Сборная Узбекистана, попавшая в группу «Б», поборется за путевку в плей-офф с национальными командами Иордании, КНДР и Бахрейна. Турнир продлится с 7 января по 5 февраля 2027 года, и в нем примут участие 24 национальные сборные, которые будут бороться за звание чемпионов континента.
Путь сборной Узбекистана в группе и соперники
Наша национальная команда проведет матчи группового этапа в двух крупнейших городах Саудовской Аравии — Джидде и Эр-Рияде:
Первое испытание — против Иордании: Наши представители начнут свой путь на турнире 8 января матчем против одного из сильнейших коллективов континента — сборной Иордании на великолепном стадионе в Джидде;
Второй тур — встреча с КНДР: 13 января наши футболисты отправятся в столицу Эр-Рияд, где сразятся с командой Северной Кореи (КНДР), отличающейся физической мощью и дисциплинированной игрой;
Решающий тур — сопротивление Бахрейна: Финальный матч группового этапа состоится 17 января снова в городе Джидда против сборной Бахрейна.
Кубок Азии–2027: календарь матчей группы «Б»
(Время начала всех матчей по ташкентскому времени указано)
Тур
Матч
Дата
Время
Стадион
Город
1-й тур
Узбекистан — Иордания
8 января 2027
22:30
Кинг Абдалла Спортс Сити
Джидда
2-й тур
Узбекистан — КНДР
13 января 2027
18:30
Кингдом Арена
Эр-Рияд
3-й тур
Узбекистан — Бахрейн
17 января 2027
18:30
Принц Абдалла Аль-Файсал
Джидда
Определение точного календаря до начала самого престижного турнира континента позволит сборной Узбекистана тщательно спланировать подготовку и тренировочный процесс.
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