Кубок Азии–2027: стал известен календарь матчей группового этапа сборной Узбекистана

·1·Спорт
Кубок Азии–2027: стал известен календарь матчей группового этапа сборной Узбекистана

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) и в Саудовской Аравииместный организационный комитет официально утвердили окончательный календарь континентального первенства, которое пройдет в начале 2027 года.

Сборная Узбекистана, попавшая в группу «Б», поборется за путевку в плей-офф с национальными командами Иордании, КНДР и Бахрейна. Турнир продлится с 7 января по 5 февраля 2027 года, и в нем примут участие 24 национальные сборные, которые будут бороться за звание чемпионов континента.

Путь сборной Узбекистана в группе и соперники

Наша национальная команда проведет матчи группового этапа в двух крупнейших городах Саудовской Аравии — Джидде и Эр-Рияде:

  • Первое испытание — против Иордании: Наши представители начнут свой путь на турнире 8 января матчем против одного из сильнейших коллективов континента — сборной Иордании на великолепном стадионе в Джидде;

  • Второй тур — встреча с КНДР: 13 января наши футболисты отправятся в столицу Эр-Рияд, где сразятся с командой Северной Кореи (КНДР), отличающейся физической мощью и дисциплинированной игрой;

  • Решающий тур — сопротивление Бахрейна: Финальный матч группового этапа состоится 17 января снова в городе Джидда против сборной Бахрейна.

Кубок Азии–2027: календарь матчей группы «Б»

(Время начала всех матчей по ташкентскому времени указано)

Тур

Матч

Дата

Время

Стадион

Город

1-й тур

Узбекистан — Иордания

8 января 2027

22:30

Кинг Абдалла Спортс Сити

Джидда

2-й тур

Узбекистан — КНДР

13 января 2027

18:30

Кингдом Арена

Эр-Рияд

3-й тур

Узбекистан — Бахрейн

17 января 2027

18:30

Принц Абдалла Аль-Файсал

Джидда

Определение точного календаря до начала самого престижного турнира континента позволит сборной Узбекистана тщательно спланировать подготовку и тренировочный процесс.

Кубок Азии-2027Сборная УзбекистанаАФКСаудовская АравияФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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