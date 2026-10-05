В Саудовской Аравии приостановлено строительство стадиона к ЧМ-2034

·43·Спорт
В Саудовской Аравии приостановлено строительство стадиона к ЧМ-2034

Процесс подготовки Саудовской Аравии к чемпионату мира 2034 года столкнулся с серьезным препятствием. Проект стадиона стоимостью 2,5 миллиарда долларов в футуристическом городе Неом, который должен был стать одним из главных центров предстоящего крупного турнира, был временно приостановлен. Эта ситуация частично омрачает планы страны по своевременной сдаче инфраструктуры для первого в истории турнира с участием 48 команд, проводимого одним государством. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передают Goal.com и Reuters, согласно данным платформы строительной разведки МИД Проджектс, данная арена вместимостью 46 000 зрителей в настоящее время внесена в список «замороженных» объектов без указания точного срока завершения. Согласно первоначальным планам, это уникальное сооружение должно было возвышаться на 350 метров над уровнем земли в рамках мегапроекта Те Лине.

Изменение финансовых приоритетов

Отсрочка строительства этого стадиона совпадает с процессом перебалансировки государственных расходов в рамках генерального плана Висион 2030 наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. В апреле управляющий Государственного инвестиционного фонда (ПИФ) Ясир Аль-Румайян подчеркнул, что проект Те Лине не является приоритетной задачей первого уровня до 2030 года. Несмотря на такие задержки в Неоме и приостановку проекта небоскреба Те Мукааб в Эр-Рияде, официальные лица заявляют, что подготовка к турниру идет по графику.

Высший комитет Саудовской Аравии по проведению чемпионата мира 2034 года заявил, что работы по «значительному обеспечению» инфраструктуры турнира уже начаты. Международная федерация футбола — ФИФА ранее оценила заявку королевства на проведение соревнований как «абсолютно выдающуюся». Тем не менее, изменения вокруг крупных объектов привлекают внимание футбольной общественности.

Экономическое давление и международный масштаб

Как стало известно, Министерство финансов Саудовской Аравии сталкивается с растущим экономическим давлением, прогнозируя дефицит бюджета на фоне снижения доходов от нефти и падения реального ВВП на 3,6 процента. Ситуация осложняется региональными перебоями в экспорте энергоносителей, а также угрозами безопасности со стороны йеменской группировки хуситов, совершивших атаку вблизи объекта Арамко в Эр-Рияде.

Тем не менее, для руководства Саудовской Аравии проведение чемпионата мира 2034 года на высоком уровне остается решающим фактором в дальнейшем повышении экономических возможностей и международного авторитета страны. Ответственные лица выражают уверенность в том, что, несмотря на все трудности, необходимые спортивные комплексы будут готовы к установленному сроку.

Чемпионат мираСаудовская АравияНеомФутболСпорт
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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