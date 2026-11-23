Вероятность победы сборной Узбекистана на Кубке Азии 2027 года оценивается в 4,6 процента. Этот показатель вывел нашу команду на более высокие позиции, чем действующий чемпион континента Катар и финалист прошлого турнира Иордания.

Аналитический проект Футбалл Митс Дата, смоделировав возможности сборных, которые примут участие в Кубке Азии 2027 года, опубликовал рейтинг фаворитов турнира. Согласно ему, национальная сборная Узбекистана вошла в шестерку главных претендентов на чемпионство.

Судя по результатам анализа, у наших футболистов очень высокие шансы на выход в стадию плей-офф. Однако ожидается, что конкуренция на пути к полуфиналу и финалу будет весьма серьезной.

Каковы шансы Узбекистана на Кубке Азии?

Результаты моделирования, опубликованные Футбалл Митс Дата в ноябре, оценивают перспективы сборной Узбекистана на турнире следующим образом:

Стадия Шансы Узбекистана 1/8 финала 90 процентов Четвертьфинал 59,1 процента Полуфинал 24,6 процента Финал 11,4 процента Чемпионство 4,6 процента

Как видно из показателей, аналитики оценивают вероятность выхода Узбекистана как минимум в 1/8 финала как очень высокую. Шансы на достижение четвертьфинала также составляют 59,1 процента.

Однако по мере приближения к решающим стадиям турнира цифры снижаются. Тем не менее, вероятность чемпионства в 4,6 процента удерживает нашу сборную в числе сильнейших претендентов на континенте.

Япония — главный фаворит турнира

В моделировании Футбалл Митс Дата сборная Японии указана как главный фаворит Кубка Азии. Вероятность того, что японские футболисты станут чемпионами, оценивается в 33,2 процента.

Следующие места занимают Австралия, Саудовская Аравия, Иран и Южная Корея. Узбекистан же расположился следом за этими командами, войдя в шестерку основных претендентов.

Место Сборная Вероятность чемпионства 1 Япония 33,2 процента 2 Австралия 16,8 процента 3 Саудовская Аравия 13 процентов 4 Иран 11,7 процента 5 Южная Корея 8,3 процента 6 Узбекистан 4,6 процента

Примечательно, что вероятность победы сборной Узбекистана, впервые принявшей участие в чемпионате мира 2026 года, на Кубке Азии оценивается выше, чем у финалиста прошлого турнира — Иордании. Для Иордании этот показатель составил 4 процента.

Вероятность победы действующего чемпиона Катара оценивается всего в 0,7 процента. Это показывает, что модель оценивает потенциал Узбекистана на первенстве континента значительно выше.

Каковы шансы Таджикистана и Кыргызстана?

Прогнозы аналитиков для других представителей Центральной Азии — сборных Таджикистана и Кыргызстана — довольно осторожны.

Вероятность выхода сборной Таджикистана в 1/8 финала оценивается в 53,3 процента, шансы на достижение четвертьфинала — 13 процентов, а вероятность игры в полуфинале — 2,9 процента.

Для Кыргызстана эти показатели составляют соответственно 45,4, 12,8 и 3 процента.

Вероятность выхода обеих команд в финал оценивается в 0,6 процента, а шансы стать чемпионами — в 0,1 процента.

С кем сыграет Узбекистан в группе?

На групповом этапе Кубка Азии 2027 года сборная Узбекистана поборется с Иорданией, КНДР и Бахрейном.

Остальные представители Центральной Азии выступят в следующих группах:

Кыргызстан: Иран, Сирия и Китай;

Таджикистан: Австралия, Ирак и Сингапур.

Для Таджикистана предстоящий турнир станет вторым Кубком Азии в истории. В своем предыдущем участии команда доходила до четвертьфинала. Кыргызстан же примет участие в первенстве континента в третий раз.

Когда пройдет Кубок Азии?

Сообщается, что турнир был перенесен почти на год в связи с политической ситуацией в Саудовской Аравии. Согласно обновленному календарю, Кубок Азии запланирован на период с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.

Конечно, цифры, опубликованные Футбалл Митс Дата, не гарантируют результат турнира. Это вероятности, рассчитанные на основе текущего состояния команд и различных факторов. А реальный результат будет решаться на поле.

Тем не менее, включение Узбекистана в шестерку главных претендентов на победу в Кубке Азии — обнадеживающий показатель. Теперь от нашей сборной ожидается оправдание этих прогнозов на практике и достойная борьба за самый престижный трофей в футболе континента.