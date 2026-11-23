Узбекистан вошел в шестерку главных претендентов на победу в Кубке Азии
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- Аналитический проект Футбалл Митс Дата оценил вероятность победы сборной Узбекистана на Кубке Азии 2027 года в 4,6 процента, включив её в число шести главных фаворитов турнира.
- Шансы нашей сборной на победу выше, чем у действующего чемпиона Катар и финалиста прошлого турнира Иордания.
- Согласно анализу, вероятность выхода наших футболистов в 1/8 финала составляет 90 процентов, а шанс достижения четвертьфинала — 59,1 процента.
Вероятность победы сборной Узбекистана на Кубке Азии 2027 года оценивается в 4,6 процента. Этот показатель вывел нашу команду на более высокие позиции, чем действующий чемпион континента Катар и финалист прошлого турнира Иордания.
Аналитический проект Футбалл Митс Дата, смоделировав возможности сборных, которые примут участие в Кубке Азии 2027 года, опубликовал рейтинг фаворитов турнира. Согласно ему, национальная сборная Узбекистана вошла в шестерку главных претендентов на чемпионство.
Судя по результатам анализа, у наших футболистов очень высокие шансы на выход в стадию плей-офф. Однако ожидается, что конкуренция на пути к полуфиналу и финалу будет весьма серьезной.
Каковы шансы Узбекистана на Кубке Азии?
Результаты моделирования, опубликованные Футбалл Митс Дата в ноябре, оценивают перспективы сборной Узбекистана на турнире следующим образом:
Стадия
Шансы Узбекистана
1/8 финала
90 процентов
Четвертьфинал
59,1 процента
Полуфинал
24,6 процента
Финал
11,4 процента
Чемпионство
4,6 процента
Как видно из показателей, аналитики оценивают вероятность выхода Узбекистана как минимум в 1/8 финала как очень высокую. Шансы на достижение четвертьфинала также составляют 59,1 процента.
Однако по мере приближения к решающим стадиям турнира цифры снижаются. Тем не менее, вероятность чемпионства в 4,6 процента удерживает нашу сборную в числе сильнейших претендентов на континенте.
Япония — главный фаворит турнира
В моделировании Футбалл Митс Дата сборная Японии указана как главный фаворит Кубка Азии. Вероятность того, что японские футболисты станут чемпионами, оценивается в 33,2 процента.
Следующие места занимают Австралия, Саудовская Аравия, Иран и Южная Корея. Узбекистан же расположился следом за этими командами, войдя в шестерку основных претендентов.
Место
Сборная
Вероятность чемпионства
1
Япония
33,2 процента
2
Австралия
16,8 процента
3
Саудовская Аравия
13 процентов
4
Иран
11,7 процента
5
Южная Корея
8,3 процента
6
Узбекистан
4,6 процента
Примечательно, что вероятность победы сборной Узбекистана, впервые принявшей участие в чемпионате мира 2026 года, на Кубке Азии оценивается выше, чем у финалиста прошлого турнира — Иордании. Для Иордании этот показатель составил 4 процента.
Вероятность победы действующего чемпиона Катара оценивается всего в 0,7 процента. Это показывает, что модель оценивает потенциал Узбекистана на первенстве континента значительно выше.
Каковы шансы Таджикистана и Кыргызстана?
Прогнозы аналитиков для других представителей Центральной Азии — сборных Таджикистана и Кыргызстана — довольно осторожны.
Вероятность выхода сборной Таджикистана в 1/8 финала оценивается в 53,3 процента, шансы на достижение четвертьфинала — 13 процентов, а вероятность игры в полуфинале — 2,9 процента.
Для Кыргызстана эти показатели составляют соответственно 45,4, 12,8 и 3 процента.
Вероятность выхода обеих команд в финал оценивается в 0,6 процента, а шансы стать чемпионами — в 0,1 процента.
С кем сыграет Узбекистан в группе?
На групповом этапе Кубка Азии 2027 года сборная Узбекистана поборется с Иорданией, КНДР и Бахрейном.
Остальные представители Центральной Азии выступят в следующих группах:
Кыргызстан: Иран, Сирия и Китай;
Таджикистан: Австралия, Ирак и Сингапур.
Для Таджикистана предстоящий турнир станет вторым Кубком Азии в истории. В своем предыдущем участии команда доходила до четвертьфинала. Кыргызстан же примет участие в первенстве континента в третий раз.
Когда пройдет Кубок Азии?
Сообщается, что турнир был перенесен почти на год в связи с политической ситуацией в Саудовской Аравии. Согласно обновленному календарю, Кубок Азии запланирован на период с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.
Конечно, цифры, опубликованные Футбалл Митс Дата, не гарантируют результат турнира. Это вероятности, рассчитанные на основе текущего состояния команд и различных факторов. А реальный результат будет решаться на поле.
Тем не менее, включение Узбекистана в шестерку главных претендентов на победу в Кубке Азии — обнадеживающий показатель. Теперь от нашей сборной ожидается оправдание этих прогнозов на практике и достойная борьба за самый престижный трофей в футболе континента.
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