Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...

Национальную сборную Узбекистана в ноябре ждет еще одно серьезное испытание. Сборная Саудовской Аравии в рамках очередных дней ФИФА планирует провести товарищеские матчи против «белых волков» и Южной Кореи.

Такой выбор Саудовской Аравии не случаен. Команда, готовясь к Кубку Азии 2027 года в качестве хозяина турнира, намерена серьезно протестировать свои возможности в матчах с такими сильными представителями Азии, как Узбекистан и Южная Корея.

Матч против Узбекистана в ноябре

По информации саудовского издания «Ар-Ридия», национальная сборная проведет два товарищеских матча в период «окна» ФИФА, которое продлится с 9 по 17 ноября.

Согласно плану, соперниками станут Узбекистан и Южная Корея. Ожидается, что обе встречи пройдут на стадионе Университета Имама в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Завершение работ по подготовке газона стадиона станет важным фактором для реализации этого плана.

Согласно календарю ФИФА, период с 9 по 17 ноября является окном международных матчей для мужских национальных сборных, и каждая команда может провести в этот период до двух встреч.

Саудовская Аравия теперь думает о Кубке Азии

Саудовская Аравия ноябрьские планы напрямую связаны с Кубком Азии 2027 года.

Очередное континентальное первенство пройдет именно в Саудовской Аравии — в городах Эр-Рияд, Джидда и Эль-Хубар. Турнир продлится с 7 января по 5 февраля 2027 года.

Хозяева проведут свой первый матч группового этапа 7 января. Затем саудовскую сборную ждут матчи против Омана и Кувейта.

Поэтому игры против Узбекистана и Южной Кореи имеют для саудовцев гораздо большее значение, чем обычные контрольные матчи. Команда получит возможность оценить уровень своей подготовки на фоне сильных соперников перед Кубком Азии.

Важный этап и для подопечных Каннаваро

Национальная сборная Узбекистана также продолжает мериться силами с серьезными соперниками на последних международных сборах.

«Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро провели три товарищеских матча в дни ФИФА в сентябре–октябре. Если Узбекистан победил Иран и Сирию, то в матче против Южной Кореи уступил.

Теперь ноябрьский матч против Саудовской Аравии может послужить еще одной важной проверкой для команды Каннаваро.

Особенно после октябрьской игры с Южной Кореей новое столкновение с сильной сборной из Азии будет интересным с точки зрения оценки конкурентоспособности Узбекистана на континенте.

Саудовская Аравия также ищет новое испытание

Интересно, что за выбором Саудовской Аравией Узбекистана и Южной Кореи в ноябре стоят взаимные интересы.

С одной стороны — сборная Саудовской Аравии, которая принимает Кубок Азии и будет бороться за чемпионство на своем поле.

С другой стороны — имеющий опыт чемпионатов мира Узбекистан, который все чаще меряется силами с сильными сборными континента.

С этой точки зрения предполагаемый ноябрьский матч для обеих команд означает гораздо больше, чем просто результат: это проверка тактических решений, оценка состояния футболистов и выявление собственных недостатков на фоне сильного соперника перед официальными турнирами.

«Белых волков» ждет еще одна большая игра

Для национальной сборной Узбекистана такие игры особенно важны. В то время как команда стремится укрепить свои позиции на международной арене, матчи против таких соперников, как Саудовская Аравия и Южная Корея, дают футболистам огромный опыт.

Пока информация о матчах Саудовской Аравии против Узбекистана и Южной Кореи основана на сообщениях местной прессы. Поэтому точная дата и официальное подтверждение матчей могут стать известны позже.

Тем не менее сам план заслуживает внимания: в ноябре Узбекистан может ожидать игра против еще одного сильного азиатского соперника. Если матч будет официально подтвержден, для подопечных Каннаваро он превратится в одно из настоящих испытаний силы в азиатском футболе.