Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...

·25·Спорт
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...

Национальную сборную Узбекистана в ноябре ждет еще одно серьезное испытание. Сборная Саудовской Аравии в рамках очередных дней ФИФА планирует провести товарищеские матчи против «белых волков» и Южной Кореи.

Такой выбор Саудовской Аравии не случаен. Команда, готовясь к Кубку Азии 2027 года в качестве хозяина турнира, намерена серьезно протестировать свои возможности в матчах с такими сильными представителями Азии, как Узбекистан и Южная Корея.

Матч против Узбекистана в ноябре

По информации саудовского издания «Ар-Ридия», национальная сборная проведет два товарищеских матча в период «окна» ФИФА, которое продлится с 9 по 17 ноября.

Согласно плану, соперниками станут Узбекистан и Южная Корея. Ожидается, что обе встречи пройдут на стадионе Университета Имама в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Завершение работ по подготовке газона стадиона станет важным фактором для реализации этого плана.

Согласно календарю ФИФА, период с 9 по 17 ноября является окном международных матчей для мужских национальных сборных, и каждая команда может провести в этот период до двух встреч.

Саудовская Аравия теперь думает о Кубке Азии

Саудовская Аравия ноябрьские планы напрямую связаны с Кубком Азии 2027 года.

Очередное континентальное первенство пройдет именно в Саудовской Аравии — в городах Эр-Рияд, Джидда и Эль-Хубар. Турнир продлится с 7 января по 5 февраля 2027 года.

Хозяева проведут свой первый матч группового этапа 7 января. Затем саудовскую сборную ждут матчи против Омана и Кувейта.

Поэтому игры против Узбекистана и Южной Кореи имеют для саудовцев гораздо большее значение, чем обычные контрольные матчи. Команда получит возможность оценить уровень своей подготовки на фоне сильных соперников перед Кубком Азии.

Важный этап и для подопечных Каннаваро

Национальная сборная Узбекистана также продолжает мериться силами с серьезными соперниками на последних международных сборах.

«Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро провели три товарищеских матча в дни ФИФА в сентябре–октябре. Если Узбекистан победил Иран и Сирию, то в матче против Южной Кореи уступил.

Теперь ноябрьский матч против Саудовской Аравии может послужить еще одной важной проверкой для команды Каннаваро.

Особенно после октябрьской игры с Южной Кореей новое столкновение с сильной сборной из Азии будет интересным с точки зрения оценки конкурентоспособности Узбекистана на континенте.

Саудовская Аравия также ищет новое испытание

Интересно, что за выбором Саудовской Аравией Узбекистана и Южной Кореи в ноябре стоят взаимные интересы.

С одной стороны — сборная Саудовской Аравии, которая принимает Кубок Азии и будет бороться за чемпионство на своем поле.

С другой стороны — имеющий опыт чемпионатов мира Узбекистан, который все чаще меряется силами с сильными сборными континента.

С этой точки зрения предполагаемый ноябрьский матч для обеих команд означает гораздо больше, чем просто результат: это проверка тактических решений, оценка состояния футболистов и выявление собственных недостатков на фоне сильного соперника перед официальными турнирами.

«Белых волков» ждет еще одна большая игра

Для национальной сборной Узбекистана такие игры особенно важны. В то время как команда стремится укрепить свои позиции на международной арене, матчи против таких соперников, как Саудовская Аравия и Южная Корея, дают футболистам огромный опыт.

Пока информация о матчах Саудовской Аравии против Узбекистана и Южной Кореи основана на сообщениях местной прессы. Поэтому точная дата и официальное подтверждение матчей могут стать известны позже.

Тем не менее сам план заслуживает внимания: в ноябре Узбекистан может ожидать игра против еще одного сильного азиатского соперника. Если матч будет официально подтвержден, для подопечных Каннаваро он превратится в одно из настоящих испытаний силы в азиатском футболе.

Сборная УзбекистанаСаудовская АравияКубок Азии 2027Каннаваро
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Белые волки» против Сирии и Южной Кореи: о следующих испытаниях Узбекистана«Белые волки» против Сирии и Южной Кореи: о следующих испытаниях Узбекистана26 сентября 22:49Роль Каннаваро, «спад» и новый легионер: Достонбек Хамдамов откровенно ответил на вопросыРоль Каннаваро, «спад» и новый легионер: Достонбек Хамдамов откровенно ответил на вопросы12 августа 06:13Фабио Каннаваро раскрыл тайну после Южной Кореи: Что изменится в Узбекистане?Фабио Каннаваро раскрыл тайну после Южной Кореи: Что изменится в Узбекистане?6 октября 19:29Дубль Шомуродова, гол Норчаева: Иран разгромлен в Фергане со счетом 3:1 (видео)Дубль Шомуродова, гол Норчаева: Иран разгромлен в Фергане со счетом 3:1 (видео)24 сентября 21:07 Каннаваро открыто назвал недостатки после матча с Ираном: есть проблема, связанная и с Шомуродовым Каннаваро открыто назвал недостатки после матча с Ираном: есть проблема, связанная и с Шомуродовым30 сентября 19:24 Каннаваро высказался об игре против Ирана, а Шомуродов назвал важную цель Каннаваро высказался об игре против Ирана, а Шомуродов назвал важную цель23 сентября 18:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?