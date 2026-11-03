Кубок Азии–2027 перенесен на год: почему АФК отложила турнир на 11,5 месяцев?

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) официально изменила сроки проведения Кубка Азии, который должен был состояться на футбольных полях Саудовской Аравии в 2027 году. Престижное соревнование, в котором ожидается участие 24 сильнейших сборных континента, было отложено почти на год — на 11,5 месяцев.

Согласно первоначальному плану, чемпионат должен был пройти с 7 января по 5 февраля 2027 года. На основе нового утвержденного календаря турнир пройдет в период с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.

Основные причины изменения сроков: геополитическая обеспокоенность и безопасность

Руководство АФК сообщило, что при принятии этого чрезвычайного решения был учтен ряд серьезных факторов:

Обострение военно-политической ситуации: нестабильная ситуация в ближневосточном регионе и высокие риски, связанные с безопасностью, ставят под угрозу проведение соревнований международного уровня;

Ракетные удары и атаки дронов: участившиеся в последние недели ракетные обстрелы и атаки беспилотных летательных аппаратов (дронов) на территории Саудовской Аравии поставили на повестку дня серьезные вопросы относительно безопасности стран-участниц, спортсменов и болельщиков;

Транспортные и логистические проблемы: периодическое закрытие воздушного пространства в регионе и перебои в международных авиаперевозках усложнили организацию логистики для 24 национальных сборных.

Влияние на национальную сборную Узбекистана и планы по проведению соревнований

Перенос дат на конец 2027 года требует внесения изменений в стратегические планы сборных команд континента, включая национальную сборную Узбекистана:

Дополнительное время для подготовки: перенос соревнований на год позже дает командам дополнительную возможность для долгосрочной подготовки и усиления состава;

Согласование с отборочными этапами чемпионата мира: календарь отборочных этапов и международных товарищеских матчей теперь будет адаптирован к новым срокам.

АФК и организационный комитет Саудовской Аравии выражают надежду, что к концу 2027 года гарантии безопасности в регионе будут полностью восстановлены, а соревнования пройдут на высоком уровне.