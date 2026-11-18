Изменены даты проведения Кубка Азии: турнир в Саудовской Аравии пройдет в 2028 году
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- Азиатская футбольная конфедерация официально изменила сроки проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии.
- Согласно новому календарю, континентальное первенство пройдет с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.
- Это решение было утверждено на 9-м заседании Исполнительного комитета АФК в Бангкоке.
- В нем также принял участие первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.
Азиатская футбольная конфедерация официально утвердила решение об изменении сроков проведения Кубка Азии 2027 года. Континентальное первенство, которое пройдет в Саудовской Аравии, в отличие от ранее запланированных сроков, начнется в декабре 2027 года и завершится в январе 2028 года.
Этот вопрос был рассмотрен на 9-м заседании Исполнительного комитета АФК, состоявшемся в столице Таиланда Бангкоке. В нем также принял участие первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана, член Исполкома АФК Равшан Ирматов.
Когда пройдет Кубок Азии?
Исполнительный комитет АФК официально одобрил решение об изменении дат, ранее принятое организационным комитетом турнира.
Согласно новому календарю, Кубок Азии в Саудовской Аравии продлится с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.
Как сообщает Конфедерация, цель переноса сроков — организация турнира в максимально комфортных условиях для футболистов, национальных ассоциаций, болельщиков и партнеров.
Равшан Ирматов также принял участие в заседании
Заседание проходило под председательством президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль Халифы. На нем обсуждались вопросы развития азиатского футбола, организации континентальных соревнований, а также укрепления сотрудничества и солидарности между ассоциациями-членами.
Также были рассмотрены организационные вопросы, касающиеся церемонии награждения «АФК Авардс Бангкок-2026» и Кубка Азии по пляжному футболу, которые пройдут в Бангкоке.
По итогам заседания были заслушаны и утверждены отчеты постоянных комитетов АФК.
Таким образом, один из важнейших турниров азиатского футбола пройдет по новому календарю. Континентальный чемпионат в Саудовской Аравии начнется в конце 2027 года и определит своего победителя в первые недели 2028 года.
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