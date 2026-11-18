Азиатская футбольная конфедерация официально утвердила решение об изменении сроков проведения Кубка Азии 2027 года. Континентальное первенство, которое пройдет в Саудовской Аравии, в отличие от ранее запланированных сроков, начнется в декабре 2027 года и завершится в январе 2028 года.

Этот вопрос был рассмотрен на 9-м заседании Исполнительного комитета АФК, состоявшемся в столице Таиланда Бангкоке. В нем также принял участие первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана, член Исполкома АФК Равшан Ирматов.

Когда пройдет Кубок Азии?

Исполнительный комитет АФК официально одобрил решение об изменении дат, ранее принятое организационным комитетом турнира.

Согласно новому календарю, Кубок Азии в Саудовской Аравии продлится с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.