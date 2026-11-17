Счет был открыт на 19-й минуте. Шерзод Эсанов поразил ворота соперника и вывел Узбекистан вперед. Однако саудовцы вскоре восстановили равновесие: на 23-й минуте гол забил Фирас Аль-Бурайкан.

Матч Саудовская Аравия – Узбекистан, состоявшийся 17 ноября на стадионе «Джассим бин Хамад», начался с активных действий наших футболистов.

Примечательно, что сборная Узбекистана обеспечила себе преимущество, забив два гола еще в первом тайме. Несмотря на то, что саудовцы ответили одним голом, изменить итоговый счет им не удалось.

Национальная сборная Узбекистана одержала важную победу в международном товарищеском матче против Саудовской Аравии . Встреча, прошедшая в столице Катара Дохе, завершилась победой наших представителей со счетом 2:1. Главным героем матча стал Шерзод Эсанов, дважды поразивший ворота соперника.

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После этого узбекистанские футболисты продолжили играть в атакующий футбол. На 35-й минуте Шерзод Эсанов вновь проявил себя, забив свой второй гол. В итоге первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу Узбекистана.

Красная карточка во втором тайме: Саудовская Аравия осталась в меньшинстве

После перерыва тренеры Саудовской Аравии провели ряд замен. Однако один из игроков команды соперника был вынужден досрочно покинуть поле на 50-й минуте.

Саудовский футболист Али Ладжами получил от судьи красную карточку. После этого национальная сборная Саудовской Аравии доигрывала оставшуюся часть матча в меньшинстве.

Сборная Узбекистана также провела замены во втором тайме. На 54-й минуте вместо Аббоса Файзуллаева на поле вышел Азиз Амонов. Позже были заменены Умарали Рахмоналиев и Хусаин Норчаев.

В концовке встречи несколько футболистов получили предупреждения. В частности, желтые карточки от арбитра получили Рустам Ашурматов, Шерзод Эсанов и Джахонгир Урозов.

Саудовская Аравия – Узбекистан: статистика матча

Показатель Данные Матч Саудовская Аравия – Узбекистан Турнир Международный товарищеский матч Стадион «Джассим бин Хамад» Город Доха, Катар Счет 1:2 Голы Эсанов (19, 35), Аль-Бурайкан (23) Красная карточка Али Ладжами (50)

Победа сборной Узбекистана

Дубль Шерзода Эсанова в этом матче стал решающим фактором победы Узбекистана. Удаление игрока Саудовской Аравии во втором тайме также повлияло на ход игры.

Таким образом, национальная сборная Узбекистана обыграла Саудовскую Аравию в Дохе со счетом 2:1 и завершила международный товарищеский матч победой.