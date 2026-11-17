Узбекистан обыграл Саудовскую Аравию на выезде: дубль Шерзода Эсанова (видео)
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- Национальная сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1 в международном товариском матче, прошедшем в Дохе.
- Главным героем встречи стал Шерзод Эсанов, который забил два гола на 19-й и 35-й минутах.
- Фирас Аль-Бурайкан забил один гол в составе Саудовской Аравии, а на 50-й минуте Али Ладжами получил красную карточку, из-за которой команда осталась в меньшинстве.
Национальная сборная Узбекистана одержала важную победу в международном товарищеском матче против Саудовской Аравии. Встреча, прошедшая в столице Катара Дохе, завершилась победой наших представителей со счетом 2:1. Главным героем матча стал Шерзод Эсанов, дважды поразивший ворота соперника.
Примечательно, что сборная Узбекистана обеспечила себе преимущество, забив два гола еще в первом тайме. Несмотря на то, что саудовцы ответили одним голом, изменить итоговый счет им не удалось.
Два гола Шерзода Эсанова: Узбекистан обеспечил преимущество уже в первом тайме
Матч Саудовская Аравия – Узбекистан, состоявшийся 17 ноября на стадионе «Джассим бин Хамад», начался с активных действий наших футболистов.
Счет был открыт на 19-й минуте. Шерзод Эсанов поразил ворота соперника и вывел Узбекистан вперед. Однако саудовцы вскоре восстановили равновесие: на 23-й минуте гол забил Фирас Аль-Бурайкан.
После этого узбекистанские футболисты продолжили играть в атакующий футбол. На 35-й минуте Шерзод Эсанов вновь проявил себя, забив свой второй гол. В итоге первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу Узбекистана.
Красная карточка во втором тайме: Саудовская Аравия осталась в меньшинстве
После перерыва тренеры Саудовской Аравии провели ряд замен. Однако один из игроков команды соперника был вынужден досрочно покинуть поле на 50-й минуте.
Саудовский футболист Али Ладжами получил от судьи красную карточку. После этого национальная сборная Саудовской Аравии доигрывала оставшуюся часть матча в меньшинстве.
Сборная Узбекистана также провела замены во втором тайме. На 54-й минуте вместо Аббоса Файзуллаева на поле вышел Азиз Амонов. Позже были заменены Умарали Рахмоналиев и Хусаин Норчаев.
В концовке встречи несколько футболистов получили предупреждения. В частности, желтые карточки от арбитра получили Рустам Ашурматов, Шерзод Эсанов и Джахонгир Урозов.
Саудовская Аравия – Узбекистан: статистика матча
Показатель
Данные
Матч
Саудовская Аравия – Узбекистан
Турнир
Международный товарищеский матч
Стадион
«Джассим бин Хамад»
Город
Доха, Катар
Счет
1:2
Голы
Эсанов (19, 35), Аль-Бурайкан (23)
Красная карточка
Али Ладжами (50)
Победа сборной Узбекистана
Дубль Шерзода Эсанова в этом матче стал решающим фактором победы Узбекистана. Удаление игрока Саудовской Аравии во втором тайме также повлияло на ход игры.
Таким образом, национальная сборная Узбекистана обыграла Саудовскую Аравию в Дохе со счетом 2:1 и завершила международный товарищеский матч победой.
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