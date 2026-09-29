Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им

·52·Спорт
Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им

Хотя до Кубка Азии-2027 еще далеко, один из важнейших символов турнира уже был продемонстрирован футбольным болельщикам. Азиатская конфедерация футбола (АКФ) и компания КЭЛМЭ представили официальный мяч континентального первенства, которое пройдет в Саудовской Аравии, — ХУЗАМА.

Он предназначен не только для игры на поле, но и обладает особым дизайном, отражающим национальную культуру и традиции страны-хозяйки.

Почему мяч назвали «ХУЗАМА»?

Официальный мяч турнира получил название хузама в честь дикой лаванды, произрастающей на территории Саудовской Аравии.

Фиолетовый оттенок этого растения стал одной из главных дизайнерских идей мяча.

В Саудовской Аравии фиолетовый цвет в местных традициях считается символом гостеприимства и уважения. Именно поэтому название мяча и его внешний вид гармонично сочетаются с культурными особенностями страны-хозяйки.

Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им

В дизайне отражена саудовская архитектура

Еще одна примечательная особенность мяча ХУЗАМА — его геометрические узоры.

Они созданы под вдохновением от традиционных дверей в стиле наджской архитектуры в Саудовской Аравии.

В дизайне мяча гармонично соединены официальные цвета турнира — темно-фиолетовый, зеленый и песочный.

Таким образом, ХУЗАМА — это не просто футбольный мяч, а один из символов турнира, который привносит на поле культурный облик страны, принимающей Кубок Азии-2027.

Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им

Важен не только внешний вид мяча, но и его игровые характеристики

При создании ХУЗАМА помимо эстетики были учтены и практические аспекты для футболистов.

Высокий контраст между белым и темно-фиолетовым цветами повышает видимость мяча как при дневном свете, так и при искусственном освещении стадиона.

А аэродинамическая структура мяча адаптирована для обеспечения стабильности при движении по воздуху и облегчения контроля со стороны игроков.

Следовательно, главная цель ХУЗАМА — не просто красивый внешний вид. Он создан в соответствии с требованиями международных соревнований высокого уровня.

Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им

Узбекистан ждут серьезные испытания в Саудовской Аравии

Кубок Азии-2027 пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года.

Национальная сборная Узбекистана попала в группу «Б» турнира.

Наши представители на групповом этапе сыграют против сборных:

  • Бахрейна;

  • КНДР;

  • Иордании.

Каждый матч в этой группе станет очередным важным испытанием для сборной Узбекистана на континентальном первенстве.

Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им

Теперь ХУЗАМА появится на полях

До начала Кубка Азии еще есть время. Но атмосфера турнира постепенно формируется.

ХУЗАМА, воплощающий в себе символы принимающей страны, также является важной частью этого процесса.

Фиолетовая лаванда на мяче, традиционные архитектурные узоры и цвета, присущие саудовской культуре, собраны в едином дизайне.

Теперь же главный вопрос, который интересует футбольных болельщиков: какую историю напишет ХУЗАМА в матчах с участием сборной Узбекистана?

В январе 2027 года на этот вопрос ответят на поле. А для сборной Узбекистана вместе с новым мячом откроется и новая страница Кубка Азии.

Кубок Азии-2027KHUZAMAАзиатская конфедерация футболаСаудовская Аравия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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