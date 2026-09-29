Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им

Хотя до Кубка Азии-2027 еще далеко, один из важнейших символов турнира уже был продемонстрирован футбольным болельщикам. Азиатская конфедерация футбола (АКФ) и компания КЭЛМЭ представили официальный мяч континентального первенства, которое пройдет в Саудовской Аравии, — ХУЗАМА.

Он предназначен не только для игры на поле, но и обладает особым дизайном, отражающим национальную культуру и традиции страны-хозяйки.

Почему мяч назвали «ХУЗАМА»?

Официальный мяч турнира получил название хузама в честь дикой лаванды, произрастающей на территории Саудовской Аравии.

Фиолетовый оттенок этого растения стал одной из главных дизайнерских идей мяча.

В Саудовской Аравии фиолетовый цвет в местных традициях считается символом гостеприимства и уважения. Именно поэтому название мяча и его внешний вид гармонично сочетаются с культурными особенностями страны-хозяйки.

В дизайне отражена саудовская архитектура

Еще одна примечательная особенность мяча ХУЗАМА — его геометрические узоры.

Они созданы под вдохновением от традиционных дверей в стиле наджской архитектуры в Саудовской Аравии.

В дизайне мяча гармонично соединены официальные цвета турнира — темно-фиолетовый, зеленый и песочный.

Таким образом, ХУЗАМА — это не просто футбольный мяч, а один из символов турнира, который привносит на поле культурный облик страны, принимающей Кубок Азии-2027.

Важен не только внешний вид мяча, но и его игровые характеристики

При создании ХУЗАМА помимо эстетики были учтены и практические аспекты для футболистов.

Высокий контраст между белым и темно-фиолетовым цветами повышает видимость мяча как при дневном свете, так и при искусственном освещении стадиона.

А аэродинамическая структура мяча адаптирована для обеспечения стабильности при движении по воздуху и облегчения контроля со стороны игроков.

Следовательно, главная цель ХУЗАМА — не просто красивый внешний вид. Он создан в соответствии с требованиями международных соревнований высокого уровня.

Узбекистан ждут серьезные испытания в Саудовской Аравии

Кубок Азии-2027 пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года.

Национальная сборная Узбекистана попала в группу «Б» турнира.

Наши представители на групповом этапе сыграют против сборных:

Бахрейна ;

КНДР ;

Иордании.

Каждый матч в этой группе станет очередным важным испытанием для сборной Узбекистана на континентальном первенстве.

Теперь ХУЗАМА появится на полях

До начала Кубка Азии еще есть время. Но атмосфера турнира постепенно формируется.

ХУЗАМА, воплощающий в себе символы принимающей страны, также является важной частью этого процесса.

Фиолетовая лаванда на мяче, традиционные архитектурные узоры и цвета, присущие саудовской культуре, собраны в едином дизайне.

Теперь же главный вопрос, который интересует футбольных болельщиков: какую историю напишет ХУЗАМА в матчах с участием сборной Узбекистана?

В январе 2027 года на этот вопрос ответят на поле. А для сборной Узбекистана вместе с новым мячом откроется и новая страница Кубка Азии.