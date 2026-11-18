К бывшему главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле продолжают поступать серьезные предложения от национальных сборных. После того как Маурисио Почеттино был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед», Федерация футбола США предложила освободившуюся должность испанскому специалисту, однако Гвардиола ответил отказом. Теперь аналогичный ответ получила и сборная Саудовской Аравии.

После поражения от Узбекистана Саудовская Аравия обратилась к Гвардиоле

Согласно сообщениям европейской прессы, руководство футбола Саудовской Аравии, уступившей в последнем ноябрьском товарищеском матче в Катаре сборной Узбекистана со счетом 1:2, предприняло попытку пригласить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу. Однако агент тренера Жозеп Мария Оробитг заявил, что это предложение даже не рассматривается:

«В последние дни мы получили предложение из Саудовской Аравии через посредников. Хосеп Гвардиола даже не хочет рассматривать подобные предложения». — Жозеп Мария Оробитг (агент Гвардиолы)

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