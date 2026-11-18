Пеп Гвардиола отклонил предложения сборных Саудовской Аравии и США
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- Хосеп Гвардиола отклонил предложения о назначении на пост главного тренера сборных США и Саудовской Аравии.
- Руководство футбола Саудовской Аравии попыталось пригласить испанского специалиста после поражения от сборной Узбекистана со счетом 1:2.
- Агент тренера Жозеп Мария Оробитг сообщил, что Гвардиола в настоящее время не намерен рассматривать никакие предложения.
К бывшему главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле продолжают поступать серьезные предложения от национальных сборных. После того как Маурисио Почеттино был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед», Федерация футбола США предложила освободившуюся должность испанскому специалисту, однако Гвардиола ответил отказом. Теперь аналогичный ответ получила и сборная Саудовской Аравии.
После поражения от Узбекистана Саудовская Аравия обратилась к Гвардиоле
Согласно сообщениям европейской прессы, руководство футбола Саудовской Аравии, уступившей в последнем ноябрьском товарищеском матче в Катаре сборной Узбекистана со счетом 1:2, предприняло попытку пригласить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу. Однако агент тренера Жозеп Мария Оробитг заявил, что это предложение даже не рассматривается:
«В последние дни мы получили предложение из Саудовской Аравии через посредников. Хосеп Гвардиола даже не хочет рассматривать подобные предложения».
— Жозеп Мария Оробитг (агент Гвардиолы)
Ситуация в Саудовской Аравии и планы на Кубок Азии-2027
В настоящее время «арабских соколов» с 23 апреля 2026 года возглавляет греческий специалист Йоргос Донис. Под его руководством команда на групповом этапе чемпионата мира, соревнуясь с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем, заняла последнее место, набрав всего 2 очка, и не смогла выйти в плей-офф.
Руководство Саудовской Аравии стремится доверить сборную тренеру мирового уровня перед Кубком Азии-2027 (23 декабря 2027 года — 21 января 2028 года), который пройдет на их полях. Саудовцы, являющиеся трехкратными чемпионами Азии (1984, 1988, 1996), на двух последних континентальных первенствах (2019 и 2023) выбывали из борьбы уже на стадии 1/8 финала.
Последняя информация вокруг Пепа Гвардиолы и положение дел в Саудовской Аравии
Показатели
Детали и факты
Последний клуб Гвардиолы
«Манчестер Сити» (покинул в июне 2026 года)
Текущее положение
В отпуске от футбола, отклоняет предложения
Сборные, получившие отказ
Сборная США, сборная Саудовской Аравии
Наставник Саудовской Аравии
Йоргос Донис (с 23 апреля 2026 года)
Последний результат Саудовской Аравии
Поражение от Узбекистана со счетом 1:2 (товарищеский матч в Катаре)
Следующий крупный турнир
Кубок Азии-2027 (хозяин — Саудовская Аравия)
Напомним, что Хосеп Гвардиола не приступал к работе ни в одной команде с момента прощания с «Манчестер Сити» в июне 2026 года и подчеркивает, что решил на некоторое время отдохнуть от большого футбола.
Как вы думаете, какое направление выберет Пеп Гвардиола после отпуска — вернется ли он в один из топ-клубов Европы или возглавит какую-нибудь сильную национальную сборную?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой интересной новостью с любителями футбола!
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