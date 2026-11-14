5 голов и напряженная игра: как Саудовская Аравия победила Южную Корею?

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5 голов и напряженная игра: как Саудовская Аравия победила Южную Корею?
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  • Сборная Саудовской Аравии победила Южную Корею со счетом 3:2 в товарищеском матче.
  • В составе хозяев забили Ас-Сахафи, Канно и Аль-Амри, а у корейцев свои имена на табло вписали О Хён Гю и Ли.
  • В других матчах, прошедших в рамках дней FIFA, ОАЭ обыграла Гондурас со счетом 3:1.
  • Австралия одержала победу над Катаром со счетом 3:0.

В рамках дней ФИФА ведущие сборные Азии провели очередные товарищеские матчи на своих полях. В играх, которые болельщики ждали с большим интересом, наблюдалась напряженная борьба и множество голов.

Саудовская Аравия победила Южную Корею

Один из центральных матчей тура прошел между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи. Саудовцы, выступавшие на своем поле, показали бескомпромиссную игру против сильного соперника и одержали победу со счетом 3:2. В составе хозяев голами отметились Ас-Сахафи, Канно и Аль-Амри, а у корейцев авторами ответных мячей стали О Хён Гю и Ли.

Напомним, что 17 ноября Саудовская Аравия проведет очередной товарищеский матч против национальной сборной Узбекистана.

Матчи

Счет

Авторы голов

Саудовская Аравия — Южная Корея

3:2

Ас-Сахафи (45+1'), О Хён Гю (47'), Канно (56'), Аль-Амри (59'), Ли (68')

ОАЭ — Гондурас

3:1

Хаммади (33'), Консейсан (48'), Торо (52'), Мансури (87')

Катар — Австралия

0:3

Макгри (5'), Йенги (32'), Иранкунда (40')

Уверенные победы ОАЭ и Австралии

В других матчах, прошедших в этот день, представители континента также проверили свои силы. Сборная ОАЭ встретилась с Гондурасом и обыграла соперника со счетом 3:1. В этом матче Хаммади, Консейсан и Мансури забили голы и принесли победу своей команде.

Также Катар на своем поле принимал Австралию и уступил «кенгуру» с крупным счетом — 0:3. В составе Австралии ворота соперника поразили Макгри, Йенги и Иранкунда.

Как вы считаете, насколько такая победа Саудовской Аравии над Южной Кореей придаст им психологическое преимущество перед игрой с Узбекистаном? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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