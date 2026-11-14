5 голов и напряженная игра: как Саудовская Аравия победила Южную Корею?
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- Сборная Саудовской Аравии победила Южную Корею со счетом 3:2 в товарищеском матче.
- В составе хозяев забили Ас-Сахафи, Канно и Аль-Амри, а у корейцев свои имена на табло вписали О Хён Гю и Ли.
- В других матчах, прошедших в рамках дней FIFA, ОАЭ обыграла Гондурас со счетом 3:1.
- Австралия одержала победу над Катаром со счетом 3:0.
В рамках дней ФИФА ведущие сборные Азии провели очередные товарищеские матчи на своих полях. В играх, которые болельщики ждали с большим интересом, наблюдалась напряженная борьба и множество голов.
Саудовская Аравия победила Южную Корею
Один из центральных матчей тура прошел между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи. Саудовцы, выступавшие на своем поле, показали бескомпромиссную игру против сильного соперника и одержали победу со счетом 3:2. В составе хозяев голами отметились Ас-Сахафи, Канно и Аль-Амри, а у корейцев авторами ответных мячей стали О Хён Гю и Ли.
Напомним, что 17 ноября Саудовская Аравия проведет очередной товарищеский матч против национальной сборной Узбекистана.
Матчи
Счет
Авторы голов
Саудовская Аравия — Южная Корея
3:2
Ас-Сахафи (45+1'), О Хён Гю (47'), Канно (56'), Аль-Амри (59'), Ли (68')
ОАЭ — Гондурас
3:1
Хаммади (33'), Консейсан (48'), Торо (52'), Мансури (87')
Катар — Австралия
0:3
Макгри (5'), Йенги (32'), Иранкунда (40')
Уверенные победы ОАЭ и Австралии
В других матчах, прошедших в этот день, представители континента также проверили свои силы. Сборная ОАЭ встретилась с Гондурасом и обыграла соперника со счетом 3:1. В этом матче Хаммади, Консейсан и Мансури забили голы и принесли победу своей команде.
Также Катар на своем поле принимал Австралию и уступил «кенгуру» с крупным счетом — 0:3. В составе Австралии ворота соперника поразили Макгри, Йенги и Иранкунда.
Как вы считаете, насколько такая победа Саудовской Аравии над Южной Кореей придаст им психологическое преимущество перед игрой с Узбекистаном? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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