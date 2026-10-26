3-й тур Элитной ЛЧ Азии: когда и где пройдут сегодняшние матчи узбекских клубов?

Сегодня, 26 октября, стартуют матчи 3-го тура самого престижного клубного турнира Азии — Элитной Лиги чемпионов АФК. Этот тур богат на важные испытания для узбекских клубов: действующий чемпион страны, ферганский «Нефтчи», примет на своем поле звездный саудовский клуб «Аль-Иттихад».

Столичный «Пахтакор» в этот вечер отправится на выезд в Ирак, где в Багдаде сразится с местным клубом «Эйр Форс» (Аль-Кува Аль-Джавия).

Суперпротивостояние в Фергане и выезд в Багдад

Обе встречи имеют стратегическое значение для положения команд в группе и их шансов на выход в плей-офф:

«Нефтчи» — «Аль-Иттихад» (Фергана): Ферганский клуб, набравший 3 очка в двух прошедших турах, на глазах у своих болельщиков сразится с суперклубом из Саудовской Аравии. Матч начнется в 18:45 по местному времени;

«Эйр Форс» — «Пахтакор» (Багдад): «Львы», имеющие в активе 2 очка после двух ничьих, постараются добиться важной победы на великолепном стадионе «Мадина» в Багдаде. Игра начнется в 23:15 по ташкентскому времени;

Ситуация в турнирной таблице: Каждое очко, набранное на начальном этапе турнира, является ценным, и результаты этого тура могут определить дальнейшие шаги узбекских клубов к следующему этапу.

Элитная ЛЧ Азии | Календарь 3-го тура и время матчей

(Время начала встреч указано по ташкентскому времени)