Ислом Исмоилов рассказал о тактике против «Аль-Хиляля» и цели на победу
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- В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов команда «Нефтчи» примет в Фергане клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
- Главный тренер Ислом Исмоилов подчеркнул, что команда выйдет на поле только ради победы, невзирая на имя и индивидуальное мастерство соперника.
- Ферганцы планируют не ограничиваться защитой против сильного оппонента, а применять стиль высокой прессинговой и вертикальной игры.
В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Нефтчи» примет в Фергане сильный клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль». Перед предстоящим матчем с грозным соперником главный тренер ферганцев Ислом Исмоилов поделился мыслями о подготовке команды, тактическом подходе и психологическом состоянии футболистов. Он подчеркнул, что «Нефтчи» никого не боится и выйдет на поле только ради победы.
Ожидается, что матч против одного из сильнейших клубов азиатского футбола станет серьезным испытанием для «Нефтчи». Однако Ислом Исмоилов заявил, что имя соперника, его состав или индивидуальное мастерство игроков не будут давить на его команду.
«Нефтчи» сыграет против «Аль-Хиляля» с мужеством и уверенностью
Ислом Исмоилов отметил, что следует признать «Аль-Хиляль» одним из сильнейших клубов Азии. Но и «Нефтчи» выходит на поле в Элитной Лиге чемпионов не просто для участия. У ферганского клуба есть свои цели, амбиции и ответственность перед болельщиками.
«Завтра нас ждет очень сложный матч. «Аль-Хиляль» — один из сильнейших клубов Азии. Я не хочу лишний раз останавливаться на составе соперника, индивидуальном мастерстве футболистов и достижениях команды. Однако мы тоже участвуем в этом турнире не просто так. «Нефтчи» — команда, которая поставила перед собой четкие цели, обладает своим характером и высокими амбициями», — сказал тренер.
Он ждет от своих подопечных мужества в предстоящей встрече, борьбы до последних минут и надеется порадовать ферганских болельщиков. Исмоилов подчеркнул, что потенциала его команды достаточно для выполнения такой задачи, и выразил полную готовность к матчу.
«Страха не будет никогда»: «Нефтчи» не откажется от своего стиля
Журналисты спросили об опытных игроках соперника и аспектах, которые могут создать угрозу для «Нефтчи». Исмоилов ответил, что даже против сильного соперника команда сохранит свой футбольный стиль.
По его мнению, «Нефтчи» не будет ограничиваться только обороной против любой команды. Высокий прессинг и вертикальный футбол — одни из основных тактических подходов ферганцев, и этот стиль планируется использовать и в матче против «Аль-Хиляля».
«О сопернике я уже сказал выше. «Аль-Хиляль» — сильная команда, и это нужно признать. Но независимо от того, кто соперник, мы стремимся не ограничиваться только защитой, а применять свой фирменный стиль высокого прессинга и вертикального футбола даже в матчах против сильных команд.
У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Мы сосредоточимся на том, чтобы эффективно этим воспользоваться. Но ни у команды, ни у меня никогда не будет страха. Мы всегда относимся к сопернику с уважением, но выходим на поле с уверенностью в своих силах», — пояснил главный тренер.
Это заявление означает, что «Нефтчи» не планирует полностью отдавать инициативу сопернику и отсиживаться в обороне в предстоящем матче. Тренер видит уникальный игровой стиль команды и уверенность футболистов как одни из ключевых факторов.
Трансферная стоимость и имена — не решающий фактор на поле
Трансферная стоимость игроков «Аль-Хиляля», статус клуба на международной арене и предыдущие результаты широко обсуждаются в СМИ. Однако Ислом Исмоилов подчеркнул, что в футболе эти показатели не определяют исход встречи заранее.
«На поле сражается сама команда, а не трансферная стоимость футболистов, предыдущие результаты или статус клуба, и как только матч начинается, эти факторы теряют свое значение. Ведь футбол — это командная игра.
Мы физически и морально готовы к этой игре. Завтра мы покажем один из наших лучших матчей. Наша главная цель в каждом поединке — победа. Кто бы ни был соперником, мы никого не боимся, всех уважаем, но выходим на поле только за победой», — сказал Исмоилов.
«Мы еще не чемпионы»: тренер против поспешных выводов
На пресс-конференции также был поднят вопрос о шансах «Нефтчи» на чемпионство в Суперлиге и участии в Элитной Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Журналисты спросили о психологической подготовке футболистов с учетом ситуации команды в национальном чемпионате. Ислом Исмоилов напомнил, что чемпионство еще официально не оформлено, и не стоит спешить с выводами.
«Сейчас вы использовали слово «почти». Но мы еще официально не чемпионы. Кроме того, наше участие в следующем сезоне пока не определено. Поэтому говорить о следующем годе еще рано. Пять туров назад нас уже называли чемпионами, но чемпионство еще не завоевано.
Пока официальный результат не объявлен, мы не верим таким разговорам. Повторюсь, завтрашний матч — очень ответственный. Мы это прекрасно понимаем», — сказал главный тренер «Нефтчи».
В предстоящей встрече в Фергане «Нефтчи» не только проверит свои возможности против сильного соперника, но и постарается продемонстрировать свои амбиции на азиатском уровне. Из заявлений Ислома Исмоилова понятно, что команда выходит на поле с целью показать свою игру и бороться за победу, независимо от имени или статуса соперника.
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