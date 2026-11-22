В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Нефтчи» примет в Фергане сильный клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль». Перед предстоящим матчем с грозным соперником главный тренер ферганцев Ислом Исмоилов поделился мыслями о подготовке команды, тактическом подходе и психологическом состоянии футболистов. Он подчеркнул, что «Нефтчи» никого не боится и выйдет на поле только ради победы.

Ожидается, что матч против одного из сильнейших клубов азиатского футбола станет серьезным испытанием для «Нефтчи». Однако Ислом Исмоилов заявил, что имя соперника, его состав или индивидуальное мастерство игроков не будут давить на его команду.

«Нефтчи» сыграет против «Аль-Хиляля» с мужеством и уверенностью

Ислом Исмоилов отметил, что следует признать «Аль-Хиляль» одним из сильнейших клубов Азии. Но и «Нефтчи» выходит на поле в Элитной Лиге чемпионов не просто для участия. У ферганского клуба есть свои цели, амбиции и ответственность перед болельщиками.

«Завтра нас ждет очень сложный матч. «Аль-Хиляль» — один из сильнейших клубов Азии. Я не хочу лишний раз останавливаться на составе соперника, индивидуальном мастерстве футболистов и достижениях команды. Однако мы тоже участвуем в этом турнире не просто так. «Нефтчи» — команда, которая поставила перед собой четкие цели, обладает своим характером и высокими амбициями», — сказал тренер.

Он ждет от своих подопечных мужества в предстоящей встрече, борьбы до последних минут и надеется порадовать ферганских болельщиков. Исмоилов подчеркнул, что потенциала его команды достаточно для выполнения такой задачи, и выразил полную готовность к матчу.

«Страха не будет никогда»: «Нефтчи» не откажется от своего стиля

Журналисты спросили об опытных игроках соперника и аспектах, которые могут создать угрозу для «Нефтчи». Исмоилов ответил, что даже против сильного соперника команда сохранит свой футбольный стиль.