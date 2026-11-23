В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский клуб «Нефтчи» принимал на своем поле команду «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В напряженном и богатом на голы матче, прошедшем на стадионе «Истиклол», была зафиксирована боевая ничья со счетом 2:2.

В первом тайме преимуществом владели гости: на 21-й минуте Олли Уоткинс открыл счет, а на 28-й минуте Габриэль Мартинелли увеличил отрыв. Однако подопечные Ислома Исмоилова во втором тайме резко взвинтили темп игры и переломили ход встречи.

Камбэк во втором тайме и положение в турнирной таблице

После перерыва, на 49-й минуте, Аброр Исмоилов точным ударом сократил отставание в счете. А на 70-й минуте игрок соперника Акчичек срезал мяч в свои ворота, и «Нефтчи» восстановил равновесие — 2:2.

После этого результата «Нефтчи» довел количество своих очков до 5 и занимает 9-е место в турнирной таблице. Клуб из Эр-Рияда «Аль-Хиляль» с 10 очками расположился на 2-й строчке.