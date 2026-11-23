С 0:2 на 2:2: как «Нефтчи» удалось вырвать ничью в матче против «Аль-Хиляля»?
В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский клуб «Нефтчи» принимал на своем поле команду «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В напряженном и богатом на голы матче, прошедшем на стадионе «Истиклол», была зафиксирована боевая ничья со счетом 2:2.
В первом тайме преимуществом владели гости: на 21-й минуте Олли Уоткинс открыл счет, а на 28-й минуте Габриэль Мартинелли увеличил отрыв. Однако подопечные Ислома Исмоилова во втором тайме резко взвинтили темп игры и переломили ход встречи.
Камбэк во втором тайме и положение в турнирной таблице
После перерыва, на 49-й минуте, Аброр Исмоилов точным ударом сократил отставание в счете. А на 70-й минуте игрок соперника Акчичек срезал мяч в свои ворота, и «Нефтчи» восстановил равновесие — 2:2.
После этого результата «Нефтчи» довел количество своих очков до 5 и занимает 9-е место в турнирной таблице. Клуб из Эр-Рияда «Аль-Хиляль» с 10 очками расположился на 2-й строчке.
Показатели
«Нефтчи»
«Аль-Хиляль»
Итоговый счет
2
2
Голы
Аброр Исмоилов (49'), Акчичек (70' автогол)
Олли Уоткинс (21'), Габриэль Мартинелли (28')
Очки и место
5 очков (9-е место)
10 очков (2-е место)
Дата и стадион
23 ноября, Фергана, «Истиклол»
23 ноября, Фергана, «Истиклол»
Протокол матча и составы
Элитная ЛЧ АФК. 5-й тур «Нефтчи» — «Аль-Хиляль» 2:2
23 ноября, Фергана, «Истиклол»
Голы: Аброр Исмоилов (49), Акчичек (70 автогол) — Олли Уоткинс (21), Габриэль Мартинелли (28).
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Фаррух Сайфиев, Мичел Аугусто, Анвар Гофуров, Иброхимхалил Юлдошев, Икром Алибаев, Ян Сассе (Куао, 67), Жамшид Искандеров (Владимир Йовович, 67), Аброр Исмоилов (Ратинио, 67), Алишер Одилов (Хуршид Гиясов, 81), Маркус Форсс (Зоран Марушич, 81).
«Аль-Хиляль»: Буну, Акчичек, Ладжами (Тамбакти, 78), Кулибали, Эрнандес (Аль-Харби, 70), Невеш, Милинкович-Савич, Канно (Аль-Досари, 70), Мартинелли, Саммервилл, Уоткинс.
Как вы считаете, как эта боевая ничья против «Аль-Хиляля» повлияет на борьбу «Нефтчи» за более высокие цели в следующих турах Элитной ЛЧ АФК? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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