Положение «Пахтакора» тяжелое: поражение от «Аль-Иттихада»
В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Пахтакор» встретился с саудовским клубом «Аль-Иттихад». В матче, прошедшем в Джидде, хозяева поля дважды поразили ворота соперника и одержали важную победу. Ташкентская команда не смогла улучшить свое положение в турнирной таблице.
Для «Пахтакора», участвующего в самом престижном клубном турнире Азии, матч против «Аль-Иттихада» стал одним из серьезных испытаний. Однако саудовцы, игравшие на своем поле, активно начали встречу и с первых минут завладели инициативой.
В итоге «Пахтакор» вернулся из Джидды без очков. Хозяева же оформили победу благодаря двум забитым голам.
«Аль-Иттихад» открыл счет быстрым голом
На 7-й минуте встречи Шанкити вывел «Аль-Иттихад» вперед. Этот гол позволил хозяевам укрепить инициативу в игре.
После перерыва ситуация для «Пахтакора» не стала легче. На 47-й минуте Иленихена забил второй гол, еще больше увеличив преимущество саудовцев.
До конца матча счет не изменился, и «Аль-Иттихад» одержал победу со счетом 2:0.
Положение «Пахтакора» в турнирной таблице осложнилось
После этого результата «Аль-Иттихад» довел количество своих очков до 7 и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.
«Пахтакор» же после 5 туров остается на 15-й строчке с 2 очками. Этот результат еще больше усложнил шансы ташкентского клуба на выход в следующий этап.
Теперь у «Пахтакора» нет права на потерю очков в оставшихся матчах. Чтобы изменить ситуацию в турнире, команде придется не только побеждать, но и следить за результатами соперников.
Полный результат матча и составы
Элитная Лига чемпионов АФК. 5-й тур
«Аль-Иттихад» - «Пахтакор» 2:0
Голы:
7-я минута — Шанкити
47-я минута — Иленихена
«Аль-Иттихад»: Райкович, Данило, Саад Муса, Мухтар Али, Ауар (Вейналдум, 73), Шанкити (Аль-Джулайдан, 80), Сахафи (Аль-Гамди, 80), Фарис Абди, Лопи, Бергвейн (Шехри, 84), Иленихена.
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Каримов, Дильшодбеков (Чинеду, 31), Мухаммадрасул Абдумаджидов, Заид Тахсин, Шерзод Насруллаев (Эрманов, 73), Абдурауф Буриев, Акмаль Мозговой (Сайдалиев, 73), Фламарион, Ойбек Бозоров (Ибрагимов, 73), Достонбек Хамдамов (Саитов, 73).
Поражение в Джидде еще больше усложнило положение «Пахтакора» в турнире. Теперь ташкентскому клубу необходимо эффективно использовать оставшиеся возможности и оправдать доверие болельщиков результатами.
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