В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Пахтакор» встретился с саудовским клубом «Аль-Иттихад». В матче, прошедшем в Джидде, хозяева поля дважды поразили ворота соперника и одержали важную победу. Ташкентская команда не смогла улучшить свое положение в турнирной таблице.

Для «Пахтакора», участвующего в самом престижном клубном турнире Азии, матч против «Аль-Иттихада» стал одним из серьезных испытаний. Однако саудовцы, игравшие на своем поле, активно начали встречу и с первых минут завладели инициативой.

В итоге «Пахтакор» вернулся из Джидды без очков. Хозяева же оформили победу благодаря двум забитым голам.

«Аль-Иттихад» открыл счет быстрым голом

На 7-й минуте встречи Шанкити вывел «Аль-Иттихад» вперед. Этот гол позволил хозяевам укрепить инициативу в игре.

После перерыва ситуация для «Пахтакора» не стала легче. На 47-й минуте Иленихена забил второй гол, еще больше увеличив преимущество саудовцев.

До конца матча счет не изменился, и «Аль-Иттихад» одержал победу со счетом 2:0.