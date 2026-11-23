В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Пахтакор» выйдет на поле в Джидде против саудовского клуба «Аль-Иттихад». Перед матчем, имеющим важное значение для ташкентцев, были объявлены стартовые составы обеих команд.

Кто вошел в основной состав «Пахтакора»?

Главный тренер доверил место в старте следующим футболистам:

«Пахтакор»: Владимир Назаров, Каримов, Дилшодбеков, Мухаммадрасул Абдумаджидов, Заид Тахсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Буриев, Акмаль Мозговой, Фламарион, Ойбек Бозоров, Достонбек Хамдамов.

Ташкентский клуб постарается найти путь к воротам соперника в матче в Джидде именно этим составом. Помимо опытных игроков, в заявке присутствуют исполнители, играющие ключевую роль в атакующих действиях команды.