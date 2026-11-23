В каком составе «Пахтакор» сыграет против «Аль-Иттихада»? Стал известен стартовый состав
В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК «Пахтакор» выйдет на поле в Джидде против саудовского клуба «Аль-Иттихад». Перед матчем, имеющим важное значение для ташкентцев, были объявлены стартовые составы обеих команд.
Кто вошел в основной состав «Пахтакора»?
Главный тренер доверил место в старте следующим футболистам:
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Каримов, Дилшодбеков, Мухаммадрасул Абдумаджидов, Заид Тахсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Буриев, Акмаль Мозговой, Фламарион, Ойбек Бозоров, Достонбек Хамдамов.
Ташкентский клуб постарается найти путь к воротам соперника в матче в Джидде именно этим составом. Помимо опытных игроков, в заявке присутствуют исполнители, играющие ключевую роль в атакующих действиях команды.
«Аль-Иттихад» также выставляет сильный состав
Клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» также начнет встречу основным составом.
«Аль-Иттихад»: Райкович, Данило, Саад Муса, Мухтар Али, Ауар, Шанкити, Сахафи, Фарис Абди, Лопи, Бергвейн, Иленихена.
Хозяева поля стремятся к победе на своем стадионе. Поэтому «Пахтакор» ждет серьезное испытание в Джидде.
Когда начнется матч?
Встреча 5-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК между «Аль-Иттихадом» и «Пахтакором» начнется сегодня в 23:15 по ташкентскому времени.
Элитная ЛЧ АФК. 5-й тур
Команды
Время начала
«Аль-Иттихад» — «Пахтакор»
23:15
Для «Пахтакора» этот матч важен не только с точки зрения очков, но и как возможность продемонстрировать свой потенциал против одного из сильнейших клубов Азии. Теперь все внимание приковано к борьбе на поле.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…