Наставник «Нефтчи» раскрыл серьезные потери и планы на матч против «Трактора»

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский клуб «Нефтчи», защищающий честь Узбекистана, проведет матч на полях Омана против именитой и опытной иранской команды «Трактор».

Перед важным противостоянием главный тренер ферганцев Ислом Исмоилов, а также ведущий полузащитник команды Жамшид Искандеров приняли участие в официальной пресс-конференции, где открыто рассказали о процессе подготовки, серьезных кадровых потерях в составе и ожиданиях от предстоящей игры.

Алибоев и Коффи вне игры: Ислом Исмоилов о потерях

Наставник «Нефтчи» подтвердил, что несколько игроков основного состава не смогут помочь команде в этом матче:

Серьезные кадровые проблемы: Опытный полузащитник Икром Алибоев, атакующий легионер Коффи и еще несколько футболистов пропустят завтрашнюю встречу;

Фактор двух равноценных составов: Тренер подчеркнул, что эти потери не станут проблемой для команды: «Каждый футболист важен, но у нас есть два равноценных состава. У нас есть ребята, которые могут без проблем заменить их».

Борьба против «Трактора» и уровень иранского футбола

О сильных сторонах соперника и стратегии игры главный тренер высказал следующие мысли:

Игроки национальной сборной: «В составе «Трактора» собраны члены национальной сборной Ирана и сильные легионеры. В Элитной ЛЧ АФК легких соперников не бывает»;

Стремление доминировать во всех аспектах: «Нефтчи», не опасаясь имени соперника, приложит все усилия, чтобы доминировать на каждом участке поля и добиться нужного для себя результата».

Жамшид Искандеров: «Команда полностью готова» и фактор болельщиков

Полузащитник Жамшид Искандеров отметил, что моральный дух в стане футболистов находится на высоком уровне: