Наставник «Нефтчи» раскрыл серьезные потери и планы на матч против «Трактора»

·52·Спорт
Наставник «Нефтчи» раскрыл серьезные потери и планы на матч против «Трактора»
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  • Ферганский клуб «Нефтчи» в рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК проведёт матч на полях Омана против иранской команды «Трактор».
  • Главный тренер Ислом Исмоилов подтвердил, что в составе отсутствуют Икром Алибоев и Коффи, и подчеркнул, что для их замены у команды есть два равноценных состава.
  • Полузащитник Жамшид Искандеров заявил, что футболисты на 100 процентов готовы к игре и находятся в высоком боевом духе.

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский клуб «Нефтчи», защищающий честь Узбекистана, проведет матч на полях Омана против именитой и опытной иранской команды «Трактор».

Перед важным противостоянием главный тренер ферганцев Ислом Исмоилов, а также ведущий полузащитник команды Жамшид Искандеров приняли участие в официальной пресс-конференции, где открыто рассказали о процессе подготовки, серьезных кадровых потерях в составе и ожиданиях от предстоящей игры.

Алибоев и Коффи вне игры: Ислом Исмоилов о потерях

Наставник «Нефтчи» подтвердил, что несколько игроков основного состава не смогут помочь команде в этом матче:

  • Серьезные кадровые проблемы: Опытный полузащитник Икром Алибоев, атакующий легионер Коффи и еще несколько футболистов пропустят завтрашнюю встречу;

  • Фактор двух равноценных составов: Тренер подчеркнул, что эти потери не станут проблемой для команды: «Каждый футболист важен, но у нас есть два равноценных состава. У нас есть ребята, которые могут без проблем заменить их».

Борьба против «Трактора» и уровень иранского футбола

О сильных сторонах соперника и стратегии игры главный тренер высказал следующие мысли:

  • Игроки национальной сборной: «В составе «Трактора» собраны члены национальной сборной Ирана и сильные легионеры. В Элитной ЛЧ АФК легких соперников не бывает»;

  • Стремление доминировать во всех аспектах: «Нефтчи», не опасаясь имени соперника, приложит все усилия, чтобы доминировать на каждом участке поля и добиться нужного для себя результата».

Жамшид Искандеров: «Команда полностью готова» и фактор болельщиков

Полузащитник Жамшид Искандеров отметил, что моральный дух в стане футболистов находится на высоком уровне:

  • Высокий боевой настрой: «Мы прибыли в Оман в отличном настроении. Болельщики увидят настоящий напряженный и интересный футбол с «Трактором». Наша команда готова к матчу на 100 процентов»;

  • Поддержка ферганских фанатов в Омане: Ислом Исмоилов выразил благодарность болельщикам, которые придут на стадион поддержать команду, и руководству клуба за созданные условия: «Хотя ни одна арена не заменит наш родной стадион «Истиклол», мы постараемся чувствовать себя здесь как дома».

НефтчиЭлитная Лига чемпионов АФКТракторИслом Исмоилов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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