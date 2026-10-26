«Нефтчи» открыл счет с пенальти, но «Аль-Иттихад» вырвал победу в конце матча

·63·Спорт
«Нефтчи» открыл счет с пенальти, но «Аль-Иттихад» вырвал победу в конце матча

В рамках 3-го тура группового этапа Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский клуб «Нефтчи» принял на своем поле звездный саудовский «Аль-Иттихад». В напряженном и бескомпромиссном поединке, прошедшем на стадионе «Истиклол», гости вырвали волевую победу со счетом 2:1 благодаря точному удару на последних минутах.

Хозяева поля, активно начавшие встречу, вышли вперед на 17-й минуте после реализации пенальти, однако саудовский клуб сумел восстановить равновесие и поставить победную точку в концовке игры.

Хроника противостояния: пенальти Искандерова и ответ гостей

На стадионе «Истиклол» болельщики стали свидетелями матча, наполненного высоким темпом и эмоциями:

  • 17-я минута — удар Джамшида Искандерова: Владея инициативой в начале встречи, хозяева получили право на 11-метровый удар на 17-й минуте. Джамшид Искандеров хладнокровно реализовал пенальти, выведя ферганцев вперед;

  • 34-я минута — Уссем Ауар восстановил равновесие: Саудовцы стремились быстро перехватить инициативу, и на 34-й минуте талантливый алжирский полузащитник Уссем Ауар сравнял счет;

  • 90-я минута — решающий удар Эн-Несири на последних секундах: Перед самым финальным свистком вышедший на замену Юссеф Эн-Несири мастерски отправил мяч в ворота после штрафного удара, принеся «Аль-Иттихаду» важные три очка.

Ситуация в турнирной таблице и следующий пункт: поездка в Маскат

Этот результат повлиял на шансы команд в групповом этапе:

  • 9-е место: После этого поражения подопечные Исломбека Исмоилова с 3 очками занимают 9-ю строчку турнирной таблицы;

  • Важный матч на нейтральном поле: Свой следующий матч 4-го тура ферганская команда проведет 2 ноября на выезде против иранского клуба «Трактор»;

  • Принимающая сторона — Маскат: Эта встреча пройдет на нейтральном поле — в столице Омана, городе Маскат, и набранные в ней очки могут стать решающими в борьбе за выход в плей-офф.

Элитная ЛЧ. Западная зона. 3-й тур

Показатель

«Нефтчи» (Узбекистан)

«Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)

Счет

1

2

Голы

Джамшид Искандеров (17 пен)

Уссем Ауар (34), Юссеф Эн-Несири (90)

Главный тренер

Исломбек Исмоилов

Йенс Виссинг (Германия)

Стадион

«Истиклол», Фергана

26 октября, 2026 год

Текущие очки

3 очка (9-е место)

В числе лидеров после победы

НефтчиАль-ИттихадЭлитная Лига чемпионов АФКДжамшид Искандеров
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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