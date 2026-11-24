«Пахтакор» в 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК уступил в Саудовской Аравии «Аль-Иттихаду» со счетом 0:2. После матча главный тренер ташкентцев Эмилиан Карас высказался об ошибках команды, нереализованных моментах и молодых футболистах.

Ситуация для «Пахтакора» в Элитной Лиге чемпионов АФК становится все более сложной. В матче против «Аль-Иттихада» в Джидде команда неудачно начала оба тайма и не смогла ответить на голы соперника. Главный тренер Эмилиан Карас не стал скрывать причины поражения: по его мнению, команде не хватило опыта и мастерства в решающих моментах.

Карас: «Мы допустили ошибки, которые привели к голам»

На послематчевой пресс-конференции Эмилиан Карас проанализировал игру своей команды. По словам тренера, «Пахтакор» не смог хорошо начать оба тайма, что позволило сопернику забить.