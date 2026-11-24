Эмилиан Карас после поражения от «Аль-Иттихада» раскрыл проблему «Пахтакора»
«Пахтакор» в 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК уступил в Саудовской Аравии «Аль-Иттихаду» со счетом 0:2. После матча главный тренер ташкентцев Эмилиан Карас высказался об ошибках команды, нереализованных моментах и молодых футболистах.
Ситуация для «Пахтакора» в Элитной Лиге чемпионов АФК становится все более сложной. В матче против «Аль-Иттихада» в Джидде команда неудачно начала оба тайма и не смогла ответить на голы соперника. Главный тренер Эмилиан Карас не стал скрывать причины поражения: по его мнению, команде не хватило опыта и мастерства в решающих моментах.
Карас: «Мы допустили ошибки, которые привели к голам»
На послематчевой пресс-конференции Эмилиан Карас проанализировал игру своей команды. По словам тренера, «Пахтакор» не смог хорошо начать оба тайма, что позволило сопернику забить.
«Мы плохо начали оба тайма и допустили ошибки, которые привели к голам. Затем мы пришли в себя.
Мы создали несколько голевых моментов. Однако в их реализации нам не хватило опыта и мастерства. Поздравляю хозяев с победой», — сказал специалист.
Из слов Караса видно, что «Пахтакор» проиграл не только из-за ошибок в обороне, но и из-за неспособности использовать возможности в атаке.
Почему тренер сделал замену уже в первом тайме?
Наставник «Пахтакора» также объяснил причину ранней замены в составе по ходу встречи. По его словам, команде нужно было активнее действовать в атаке и менять ситуацию.
«Мы пошли на замену в первом тайме, так как нам нужно было переходить в атаку. Молодые футболисты в нашем составе набираются опыта в таких матчах», — прокомментировал Карас.
Таким образом, для тренера этот матч был важен не только с точки зрения результата, но и в плане закалки молодых игроков в международных встречах высокого уровня.
«Пахтакор» в сложном положении в турнирной таблице
После поражения от «Аль-Иттихада» положение команд в турнирной таблице выглядит следующим образом:
«Аль-Иттихад» — 7 очков, 8-е место;
«Пахтакор» — 2 очка, 15-е место.
Для ташкентцев следующие матчи турнира имеют особое значение. Команде нужны победы, чтобы восполнить потерю очков и сохранить шансы в турнире.
«Львов» ждет важный матч против «Трактора»
Свой следующий матч в Элитной Лиге чемпионов АФК «Пахтакор» проведет 7 декабря против иранского «Трактора».
Начало встречи запланировано на 18:45 по ташкентскому времени. Этот матч станет для ташкентцев важной возможностью улучшить ситуацию в турнире.
Подопечные Караса должны сделать выводы из ошибок, допущенных в Джидде, и показать более эффективную игру в следующем матче. В противном случае дальнейшая судьба команды в соревновании может еще больше усложниться.
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