Драма на 90+9-й минуте: «Нефтчи» сыграл в боевую ничью с «Трактором» в Омане (видео)
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- В 4-м туре Элитной Лиги чемпионов «Нефтчи» сыграл в Омане с иранским клубом «Трактор», завершив матч со счетом 2:2.
- Благодаря голам Стипе Перицы и Владимира Йововича, ферганский клуб был близок к победе.
- Однако из-за гола на 9-й добавленной минуте «Нефтчи» лишился трех очков.
- Соперник завершил игру вдесятером из-за удаления Фаршада Фараджи на 62-й минуте.
В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский клуб «Нефтчи», защищающий честь Узбекистана, провел выездной матч в Омане против именитой иранской команды «Трактор». Встреча, изобиловавшая бескомпромиссной борьбой до последних секунд, завершилась драматичной ничьей со счетом 2:2.
Ферганцы были очень близки к победе над соперником, который во втором тайме остался вдесятером, однако пропущенный на 9-й добавленной арбитром минуте гол лишил «Нефтчи» важных 3 очков.
Хроника матча: Удаление, замены и ужасающая кульминация после 90-й минуты
Хотя первый тайм прошел в осторожной борьбе, во второй 45-минутке болельщики стали свидетелями настоящего триллера:
Быстрый гол Перицы (55-я минута): Вышедший на поле на 54-й минуте нападающий Стипе Перица уже через минуту поразил ворота соперника и вывел «Нефтчи» вперед — 0:1;
Удаление в составе «Трактора» (62-я минута): Защитник иранского клуба Фаршад Фараджи был удален с поля за грубую игру, поставив «Трактор» в сложное положение;
Ответ Штркала (82-я минута): Несмотря на игру в меньшинстве, хозяева усилили давление и на 82-й минуте восстановили равновесие благодаря точному удару Томислава Штркала — 1:1;
Победный мяч от Йововича (90+4-я минута): В последние добавленные минуты матча еще один вышедший на замену легионер Владимир Йовович поразил ворота и забил гол, который мог стать победным для ферганского клуба — 1:2;
Шок на 90+9-й минуте: На исходе добавленного времени, на 90+9-й минуте, Масуд Заерказемайн вновь сравнял счет, поставив финальную точку в матче — 2:2.
Ситуация в турнирной таблице
После завоевания 1 очка в сложном выездном матче в Омане «Нефтчи» довел количество своих очков до 4 и сохранил шансы на борьбу за выход в следующий этап Элитной ЛЧ.
Официальный протокол матча
Элитная Лига чемпионов Азии, 4-й тур
«Трактор» (Иран) — «Нефтчи» (Узбекистан) 2:2
Голы: Томислав Штркал 82, Масуд Заерказемайн 90+9 — Стипе Перица 55, Владимир Йовович 90+4.
Удаление: Фаршад Фараджи 62 («Трактор»).
Составы:
«Трактор»: Парса Джафари, Шоджае Халилзаде, Одилжон Хамробеков, Тибор Халилович (Масуд Заерказемайн, 84), Даниал Исмоилифар (Сайид Мехди Хусейни, 84), Содик Мухаррами (Хади Хабибинеджад, 61), Мухаммад Надери, Фаршад Фараджи, Мухаммад Данешгар (Махди Хошемнеджад, 46), Шахрияр Муганлу (Томислав Штркал, 37), Амирхусейн Хусейнзаде.
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Мишель Аугусто, Боян Цигер (Хуршид Гиёсов, 85), Иброхимхалил Юлдошев, Асилбек Джумаев (Аброрбек Исмоилов, 46), Нурмухаммад Абдуганиев (Стипе Перица, 54), Алишер Одилов, Ян Сассе, Фаррух Сайфиев, Ратино (Владимир Йовович, 76), Маркус Форсс (Жамшид Искандеров, 46).
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