Драма на 90+9-й минуте: «Нефтчи» сыграл в боевую ничью с «Трактором» в Омане (видео)

В рамках 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК ферганский клуб «Нефтчи», защищающий честь Узбекистана, провел выездной матч в Омане против именитой иранской команды «Трактор». Встреча, изобиловавшая бескомпромиссной борьбой до последних секунд, завершилась драматичной ничьей со счетом 2:2.

Ферганцы были очень близки к победе над соперником, который во втором тайме остался вдесятером, однако пропущенный на 9-й добавленной арбитром минуте гол лишил «Нефтчи» важных 3 очков.

Хроника матча: Удаление, замены и ужасающая кульминация после 90-й минуты

Хотя первый тайм прошел в осторожной борьбе, во второй 45-минутке болельщики стали свидетелями настоящего триллера:

Быстрый гол Перицы (55-я минута): Вышедший на поле на 54-й минуте нападающий Стипе Перица уже через минуту поразил ворота соперника и вывел «Нефтчи» вперед — 0:1;

Удаление в составе «Трактора» (62-я минута): Защитник иранского клуба Фаршад Фараджи был удален с поля за грубую игру, поставив «Трактор» в сложное положение;

Ответ Штркала (82-я минута): Несмотря на игру в меньшинстве, хозяева усилили давление и на 82-й минуте восстановили равновесие благодаря точному удару Томислава Штркала — 1:1;

Победный мяч от Йововича (90+4-я минута): В последние добавленные минуты матча еще один вышедший на замену легионер Владимир Йовович поразил ворота и забил гол, который мог стать победным для ферганского клуба — 1:2;

Шок на 90+9-й минуте: На исходе добавленного времени, на 90+9-й минуте, Масуд Заерказемайн вновь сравнял счет, поставив финальную точку в матче — 2:2.

Ситуация в турнирной таблице

После завоевания 1 очка в сложном выездном матче в Омане «Нефтчи» довел количество своих очков до 4 и сохранил шансы на борьбу за выход в следующий этап Элитной ЛЧ.

Официальный протокол матча

Элитная Лига чемпионов Азии, 4-й тур

«Трактор» (Иран) — «Нефтчи» (Узбекистан) 2:2

Голы: Томислав Штркал 82, Масуд Заерказемайн 90+9 — Стипе Перица 55, Владимир Йовович 90+4.

Удаление: Фаршад Фараджи 62 («Трактор»).

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