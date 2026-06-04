Стартап ФирстКлуб за девять месяцев увеличил оценку до 255 млн долларов

В то время как скорость остается ключевым фактором на рынке быстрой коммерции (куик-коммерке), индийский стартап ФирстКлуб убедил инвесторов в том, что успеха можно достичь, сосредоточившись на качестве продукции. Базирующаяся в Бенгалуру компания привлекла 55 млн долларов в рамках раунда серии Б под руководством Пеак КсВ Партнерс и Софина. В результате рыночная оценка стартапа достигла 255 млн долларов, что вдвое превышает показатель сентября прошлого года (120 млн долларов). Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Платформа ФирстКлуб была основана в 2024 году бывшим руководителем Флипкарт Айяппаном Р. В отличие от конкурентов, она делает ставку не на широкий ассортимент, а на тщательно отобранные товары. На платформе представлено около 4 000 наименований, что составляет треть от предложения других крупных сервисов. Компания подвергает новые продукты лабораторным испытаниям и сотрудничает с эксклюзивными брендами, позиционируя себя не просто как службу быстрой доставки, а как надежный продуктовый магазин.

В настоящее время годовой валовой объем продаж (ГМВ) стартапа достиг 50 млн долларов. Клиенты оформляют в среднем более четырех заказов в месяц, а средняя стоимость покупки составляет 13 долларов. Примечательно, что среди самых продаваемых товаров на платформе — не традиционные овощи, а премиальные продукты, такие как авокадо, финики и яблоки сорта Моди. Это свидетельствует о формировании в Индии слоя потребителей, готовых платить больше за качественную и здоровую еду.

Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности стартапа за пределы Бенгалуру и укрепление позиций в таких крупных городах, как Хайдарабад. Кроме того, ФирстКлуб планирует расширить ассортимент за счет товаров для дома и кухни, подарков и других предметов повседневного спроса. По словам управляющего директора Пеак КсВ Джи Ви Равишанкара, на рынке существует огромный потенциал для специализированных продовольственных платформ.