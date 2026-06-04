Стартап ФирстКлуб за девять месяцев увеличил оценку до 255 млн долларов

·69·Технологии
Стартап ФирстКлуб за девять месяцев увеличил оценку до 255 млн долларов

В то время как скорость остается ключевым фактором на рынке быстрой коммерции (куик-коммерке), индийский стартап ФирстКлуб убедил инвесторов в том, что успеха можно достичь, сосредоточившись на качестве продукции. Базирующаяся в Бенгалуру компания привлекла 55 млн долларов в рамках раунда серии Б под руководством Пеак КсВ Партнерс и Софина. В результате рыночная оценка стартапа достигла 255 млн долларов, что вдвое превышает показатель сентября прошлого года (120 млн долларов). Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Платформа ФирстКлуб была основана в 2024 году бывшим руководителем Флипкарт Айяппаном Р. В отличие от конкурентов, она делает ставку не на широкий ассортимент, а на тщательно отобранные товары. На платформе представлено около 4 000 наименований, что составляет треть от предложения других крупных сервисов. Компания подвергает новые продукты лабораторным испытаниям и сотрудничает с эксклюзивными брендами, позиционируя себя не просто как службу быстрой доставки, а как надежный продуктовый магазин.

В настоящее время годовой валовой объем продаж (ГМВ) стартапа достиг 50 млн долларов. Клиенты оформляют в среднем более четырех заказов в месяц, а средняя стоимость покупки составляет 13 долларов. Примечательно, что среди самых продаваемых товаров на платформе — не традиционные овощи, а премиальные продукты, такие как авокадо, финики и яблоки сорта Моди. Это свидетельствует о формировании в Индии слоя потребителей, готовых платить больше за качественную и здоровую еду.

Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности стартапа за пределы Бенгалуру и укрепление позиций в таких крупных городах, как Хайдарабад. Кроме того, ФирстКлуб планирует расширить ассортимент за счет товаров для дома и кухни, подарков и других предметов повседневного спроса. По словам управляющего директора Пеак КсВ Джи Ви Равишанкара, на рынке существует огромный потенциал для специализированных продовольственных платформ.

FirstClubСтартапИнвестицииQuick-commerceИндия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом