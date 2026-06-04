Жозе Моуринью хочет привести Риккардо Калафьори в «Реал»

·397·Спорт
Жозе Моуринью хочет привести Риккардо Калафьори в «Реал»
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Трансферный рынок европейского футбола продолжает набирать обороты, порождая новые громкие слухи. Мадридский «Реал» может в скором времени пополнить свои ряды талантливым защитником лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори. По информации известного испанского инсайдера и журналиста Рамона Альвареса де Мона, опытный португальский специалист Жозе Моуринью, продливший контракт с «королевским клубом» до 2029 года, попросил руководство серьезно проработать возможность этого трансфера.

«Особенному» нравится универсальность итальянского футболиста

Жозе Моуринью намерен укрепить и тактически обогатить оборонительную линию мадридского суперклуба перед новым сезоном. Португальскому мастеру тактики очень импонирует универсальность 24-летнего итальянского защитника на поле:

  • Центральная защита: Калафьори способен демонстрировать надежную и хладнокровную игру в центре обороны.

  • Левый фланг защиты: При необходимости он активно действует на левом фланге обороны и обладает потенциалом для поддержки атак.

Именно эти аспекты привлекли внимание Моуринью, который попросил руководство привезти талантливого игрока в Мадрид.

Стабильная статистика Калафьори в Англии

В минувшем сезоне Риккардо Калафьори успел показать содержательную и стабильную игру в составе «канониров» в английской Премьер-лиге (АПЛ), которая считается самым интенсивным чемпионатом мира:

Показатель

Значение

Матчи в АПЛ

26 игр

Забитые голы

1 гол

Результативные передачи

2 ассиста

На пути к большим целям: Если этот крупный трансфер состоится, Жозе Моуринью сделает огромный шаг к формированию в «Реал Мадриде» железобетонной и универсальной линии обороны по своему вкусу. Лондонцы, в свою очередь, наверняка не отпустят свою звезду легко, что обещает серьезную борьбу на трансферном рынке.

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Жозе МоуриньюРиккардо КалафьориРеал МадридАрсеналРамон Альварес де Мон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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