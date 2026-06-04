Lovable и Google Cloud подписали соглашение о расширении сотрудничества

Быстрорастущий стартап Lovable из Стокгольма подписал многолетнее стратегическое партнерство с Google Cloud. В рамках сделки Lovable планирует пятикратно увеличить мощности облачной инфраструктуры и ИИ. Финансовые детали не раскрываются, но инсайдеры называют это огромным скачком для Lovable в экосистеме Google. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно новому соглашению, Lovable получит расширенный доступ к моделям Claude от Anthropic и собственным моделям Gemini от Google. Доступ к Claude особенно важен для автоматизации задач программирования. Google ранее инвестировала крупные средства в Anthropic, и это сотрудничество должно быть выгодным для обеих сторон.

Lovable сейчас является одним из самых быстрорастущих стартапов Европы. В феврале годовая выручка компании превысила 400 млн долларов, а штат из 146 сотрудников обеспечил прирост дохода на 100 млн долларов всего за месяц. Более половины компаний из списка Фортуне 500 используют продукты Lovable.

Кроме того, Lovable представит своих новых агентов через корпоративную платформу Google Cloud — Gemini Энтерприсе Агент Галлерй. Для обеспечения безопасности предусмотрена интеграция с платформой Виз, купленной Google за 32 млрд долларов. Это позволит выявлять и исправлять ошибки в коде, написанном разработчиками и ИИ-агентами, в режиме реального времени.

Для Google эта сделка имеет стратегическое значение, так как компания планирует потратить 180–190 млрд долларов на капитальные затраты в этом году. Рост таких крупных клиентов, как Lovable и Anthropic, поможет увеличить доходы Google Cloud и окупить масштабные технологические инвестиции.