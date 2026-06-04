Душан Влахович в ближайшие дни официально покинет «Ювентус»
Для болельщиков туринского «Ювентуса», одного из старейших грандов итальянского футбола, стала известна очередная громкая новость на трансферном рынке. Легендарный защитник команды, а ныне директор туринского суперклуба Джорджо Кьеллини официально подтвердил, что талантливый сербский нападающий Душан Влахович в ближайшее время покинет команду.
По сообщениям СМИ, 26-летний талантливый форвард категорически отказался продлевать действующий трудовой контракт с клубом, срок которого истекает 30 июня текущего года.
«Он хочет высокую зарплату и не останется в Италии»
Представитель руководства клуба Кьеллини прокомментировал эту неожиданную и несколько печальную для болельщиков новость, раскрыв причины ухода футболиста:
«Лично для меня эта ситуация очень прискорбна. Мы очень хотели, чтобы Душан остался в Турине и внес свой вклад в светлое будущее нашей команды. Ведь он один из тех игроков, кто искренне болеет за «Ювентус» и небезразличен к его судьбе. Однако в новом контракте он требует значительно более высокую зарплату. Учитывая текущие финансовые условия и систему оплаты труда в чемпионате Италии, с большой вероятностью он не продолжит карьеру в Серии А», — заявил Джорджо Кьеллини.
Карьера и статистика Влаховича в «Ювентусе»
Напомним, сербский бомбардир присоединился к туринскому гранду во время зимнего трансферного окна 2022 года. За прошедшее время он стал одним из главных атакующих оружий команды. Его показатели в Серии А выглядят следующим образом:
Участие в турнире
Количество показателей
Матчи в итальянской Серии А
19 матчей
Количество забитых голов
7 голов
Дата окончания контракта
30 июня
В настоящее время ряд других топ-клубов Европы начали серьезную борьбу за подписание талантливого нападающего, который скоро станет свободным агентом. Ожидается, что вскоре станет известно название новой команды Влаховича.
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