Душан Влахович в ближайшие дни официально покинет «Ювентус»

·143·Спорт
Душан Влахович в ближайшие дни официально покинет «Ювентус»
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Для болельщиков туринского «Ювентуса», одного из старейших грандов итальянского футбола, стала известна очередная громкая новость на трансферном рынке. Легендарный защитник команды, а ныне директор туринского суперклуба Джорджо Кьеллини официально подтвердил, что талантливый сербский нападающий Душан Влахович в ближайшее время покинет команду.

По сообщениям СМИ, 26-летний талантливый форвард категорически отказался продлевать действующий трудовой контракт с клубом, срок которого истекает 30 июня текущего года.

«Он хочет высокую зарплату и не останется в Италии»

Представитель руководства клуба Кьеллини прокомментировал эту неожиданную и несколько печальную для болельщиков новость, раскрыв причины ухода футболиста:

«Лично для меня эта ситуация очень прискорбна. Мы очень хотели, чтобы Душан остался в Турине и внес свой вклад в светлое будущее нашей команды. Ведь он один из тех игроков, кто искренне болеет за «Ювентус» и небезразличен к его судьбе. Однако в новом контракте он требует значительно более высокую зарплату. Учитывая текущие финансовые условия и систему оплаты труда в чемпионате Италии, с большой вероятностью он не продолжит карьеру в Серии А», — заявил Джорджо Кьеллини.

Карьера и статистика Влаховича в «Ювентусе»

Напомним, сербский бомбардир присоединился к туринскому гранду во время зимнего трансферного окна 2022 года. За прошедшее время он стал одним из главных атакующих оружий команды. Его показатели в Серии А выглядят следующим образом:

Участие в турнире

Количество показателей

Матчи в итальянской Серии А

19 матчей

Количество забитых голов

7 голов

Дата окончания контракта

30 июня

В настоящее время ряд других топ-клубов Европы начали серьезную борьбу за подписание талантливого нападающего, который скоро станет свободным агентом. Ожидается, что вскоре станет известно название новой команды Влаховича.

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Душан ВлаховичЮвентусДжорджо КьеллиниТуринИталияСерия А
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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