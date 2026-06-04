«Бавария» возглавила обновлённый рейтинг УЕФА

·200·Спорт
«Бавария» возглавила обновлённый рейтинг УЕФА
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На европейских полях продолжаются напряжённые баталии между топ-клубами и подведение итогов сезона. УЕФА, главный руководящий орган мирового футбола, опубликовал обновлённый официальный рейтинг сильнейших клубов континента. Согласно ему, мюнхенская «Бавария», опередив всех соперников, возглавила список как самая сильная команда Европы в преддверии нового сезона 2026/2027 годов.

Вторую строчку престижного списка занял испанский гранд мадридский «Реал», а замкнул тройку лидеров чемпион Франции «ПСЖ».

В чём секрет стабильного успеха мюнхенцев?

Данный рейтинг основан не на результатах одного года, а на совокупных выступлениях клубов на европейской арене начиная с сезона 2021/2022. Занять эту высокую позицию «Баварии» позволила её поразительная стабильность в еврокубках:

  • Немецкая машина в каждом из последних пяти сезонов неизменно доходила до четвертьфинала престижной Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ).

  • За этот период команда дважды участвовала в напряжённых полуфинальных противостояниях. Именно эти высокие и стабильные результаты принесли мюнхенскому клубу большое количество очков.

Мощь «Арсенала» и огромный скачок «Астон Виллы»

Лондонский «Арсенал», набравший больше всего очков на континенте в завершившемся сезоне 2025/2026, занял 7-е место в общем пятилетнем зачёте.

Сенсация сезона: Самый впечатляющий и значительный подъём в рейтинге совершил ещё один представитель Англии — «Астон Вилла». Команда из Бирмингема сразу на 29 позиций поднялась вверх, заняв 17-е место среди сильнейших клубов Европы.

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Бавария МюнхенУЕФАРеал МадридПари Сен-ЖерменАрсеналАстон Вилла
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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