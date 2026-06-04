Накануне ЧМ Нидерланды дома уступили Алжиру

В преддверии приближающегося чемпионата мира по футболу международные товарищеские матчи с участием национальных сборных вышли на пик интенсивности. В настоящее время команды, эффективно используя короткую паузу перед стартом мундиаля, выходят на поле в контрольных встречах, чтобы проверить свои составы. Один из таких крупных подготовительных матчей на европейских полях завершился неожиданным результатом.

Неожиданное поражение в Роттердаме

Сборная Нидерландов, один из европейских грандов, серьезно готовящийся к предстоящему чемпионату мира, принимала на своем поле сборную Алжира — одного из самых именитых и опасных представителей Африки. Матч, прошедший на переполненном болельщиками стадионе, неожиданно завершился минимальным поражением хозяев со счетом 0:1 .

По ходу встречи наставники обеих команд практически полностью обновили составы, дав возможность проявить себя многим футболистам. Судьбу же поединка решил единственный победный гол, забитый на исходе матча, а именно на 86-й минуте, талантливым алжирским игроком Хаджем Мусой .

Полные составы команд на матч

Тренерские штабы в этом контрольном поединке задействовали следующих футболистов:

Нидерланды: Вербрюгген (Руфс, 46), Виффер (Гертрейда, 69), ван Хекке (Бробби, 88), ван Дейк (Аке, 46), ван де Вен (Хато, 46), Гравенберх (Депай, 46), де Йонг (К. Тимбер, 69), Рейндерс (де Рон, 69), Саммервилл (Клюйверт, 46), Гакпо (Вегхорст, 81), Мален (Копмейнерс, 69).

Алжир: Зидан, Абада (Белгали, 46), Манди (Хадж Муса, 46), Белаид, Аит-Нури (Хаджам, 46), Зерруки (Тугай, 46), Бенталеб, Ауар (Фарес, 46), Марез (Маза, 46), Амура (Бульбина, 69), Гуйри (Бинбуали, 63).

Выводы тренеров: Безусловно, хотя это был всего лишь товарищеский матч, данный результат стал хорошим уроком для наставников сборной Нидерландов, позволив выявить недостатки в оборонительной и атакующей линиях перед мундиалем. Алжир, в свою очередь, продемонстрировал содержательную игру в Европе, порадовав своих болельщиков.

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