Налоговая служба Израиля недовольна добровольной отчетностью по криптовалютам

Налоговое управление Израиля обеспокоено тем, что процесс добровольного декларирования доходов от криптовалют не дает ожидаемых результатов. Несмотря на то, что правительство предоставило иммунитет от уголовного преследования лицам, скорректировавшим свои отчеты, активность налогоплательщиков остается низкой. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По данным издания Глобес, власти Израиля ожидали налоговых поступлений в размере до 1 млрд долларов в рамках политики «добровольного раскрытия», действующей до августа 2025 года. Однако на сегодняшний день отчеты о доходах от криптокапитала составляют лишь малую часть от ожидаемой суммы. Согласно данным, налоговая служба получила отчеты о криптоактивах на общую сумму 50 млн долларов, тогда как объем незаявленных средств может исчисляться миллиардами долларов.

По словам налогового эксперта Ифтаха Симхони, основным препятствием является отсутствие анонимности в процессе. Если уровень риска для налогоплательщиков высок, а процедура не гарантирует конфиденциальность или анонимность на начальном этапе, стимул к добровольному предоставлению информации снижается. На данный момент лишь 58 человек попытались скорректировать свои налоговые декларации, воспользовавшись этой процедурой.

Согласно отчету о финансовой стабильности Банка Израиля за первое полугодие 2024 года, граждане страны владеют криптоактивами на сумму около 1 млрд долларов. В то же время члены Конгресса США рассматривают законопроект ПАРИТЙ Акт, предусматривающий освобождение мелких криптотранзакций от отчетности перед ИРС.