Луис Суарес близок к переходу в «Фенербахче»

·239·Спорт
Луис Суарес близок к переходу в «Фенербахче»
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Трансферный рынок в Турции и Европе набирает обороты. Нападающий лиссабонского «Спортинга» Луис Суарес может вскоре стать игроком стамбульского гранда — «Фенербахче». Об этом ожидаемом громком переходе сообщил в своих социальных сетях всемирно известный и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Колумбийский талантливый бомбардир привлекает внимание многих топ-клубов своим мастерством и результативностью.

Личное соглашение достигнуто, но последнее слово за руководством

28-летний опытный колумбийский форвард встретился с представителями «желтых канареек» и детально согласовал все личные условия будущего трудового контракта. Тем не менее, окончательная точка в этом переходе еще не поставлена. Успешное завершение трансфера напрямую зависит от результатов предстоящих внутренних президентских выборов в стамбульском клубе, а также от окончательной финансовой договоренности между клубами о сумме компенсации.

Феноменальная статистика Суареса в завершившемся сезоне

В минувшем футбольном году Луис Суарес устроил настоящую результативную феерию в составе «Спортинга». Его показатели впечатлят любой топ-клуб:

Турнир

Показатель

Всего сыгранных матчей

53 матча

Забитые голы

38 голов

Голевые передачи (ассисты)

9 результативных передач

На пути к высоким целям: «Фенербахче», завершивший прошлый сезон в турецкой Суперлиге на втором месте, в следующем сезоне примет участие в квалификационном раунде престижной Лиги чемпионов УЕФА. Несомненно, появление в составе такого грозного бомбардира, как Суарес, накануне столь авторитетного турнира станет большим подспорьем для успешного выступления команды в еврокубках.

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Луис СуаресФенербахчеСпортинг ЛиссабонФабрицио РоманоСтамбулЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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