Xiaomi представила новую душевую насадку всего за 12 долларов

·101·Технологии
Xiaomi представила новую душевую насадку всего за 12 долларов

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новую душевую насадку под названием Mijia Суперчаргед Шовер Хеад. Устройство уже появилось на ДжД.ком и в официальных магазинах компании по цене 79 юаней (около 12 долларов). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность новинки — технология усиления напора воды через микроотверстия. Вода проходит через сеть плотно расположенных сопел, что, по словам представителей Xiaomi, позволяет сохранять мощный поток даже при низком давлении в системе.

Лейка оснащена увеличенной панелью шириной 120 мм и 127 отверстиями. Устройство поддерживает три режима подачи воды. Переключение между режимами осуществляется с помощью специальной кнопки, удобной для управления одной рукой.

Напомним, ранее Xiaomi также выпустила на китайский рынок полноценную душевую систему стоимостью 150 долларов. Новая Mijia Суперчаргед Шовер Хеад выделяется доступной ценой и эффективностью.

XiaomiMijiaТехнологииГаджетыКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом