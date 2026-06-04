Xiaomi представила новую душевую насадку всего за 12 долларов

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новую душевую насадку под названием Mijia Суперчаргед Шовер Хеад. Устройство уже появилось на ДжД.ком и в официальных магазинах компании по цене 79 юаней (около 12 долларов). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность новинки — технология усиления напора воды через микроотверстия. Вода проходит через сеть плотно расположенных сопел, что, по словам представителей Xiaomi, позволяет сохранять мощный поток даже при низком давлении в системе.

Лейка оснащена увеличенной панелью шириной 120 мм и 127 отверстиями. Устройство поддерживает три режима подачи воды. Переключение между режимами осуществляется с помощью специальной кнопки, удобной для управления одной рукой.

Напомним, ранее Xiaomi также выпустила на китайский рынок полноценную душевую систему стоимостью 150 долларов. Новая Mijia Суперчаргед Шовер Хеад выделяется доступной ценой и эффективностью.