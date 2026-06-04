Межзвездные кометы могут составлять половину массы Млечного Пути

Международная группа исследователей выдвинула гипотезу, что значительная часть «недостающей массы» Млечного Пути может быть связана не с темной материей, а со свободно перемещающимися в межзвездном пространстве объектами — кометами и астероидами. Исследование, опубликованное на портале арКсив, предлагает альтернативный подход к традиционной теории темной материи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Обычно наличие темной материи в Галактике выводится из анализа скорости вращения звезд. Наблюдения показывают, что звезды на окраинах Галактики вращаются быстрее, чем ожидалось исходя из видимой массы (звезд и газа). Это расхождение объясняется наличием невидимой массы, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением, но проявляется через гравитацию.

В новой работе был рассмотрен общий вклад межзвездных объектов (ИСО). Примером служат редкие гости из других звездных систем, такие как ранее зарегистрированные 1И/ʻУмуамуа, 2И/Борисов и 3И/ATLAS. По мнению исследователей, хотя масса каждого отдельного объекта мала, их общее количество в Галактике может быть невообразимо большим.

Расчеты, проведенные с использованием статистической модели на основе распределения Пуассона, показали, что общая масса межзвездных объектов может объяснить от 13% до 45% «недостающей массы», обычно приписываемой темной материи. Это означает, что роль таких объектов в гравитационной динамике может быть значительной.

Однако авторы подчеркивают, что эти расчеты основаны на очень малой выборке (в основном объект 3И/ATLAS). В ближайшие годы новые проекты обзора неба, как ожидается, обнаружат больше межзвездных объектов. Эти данные помогут определить, действительно ли кометы способны решить проблему массы Галактики или их роль второстепенна.