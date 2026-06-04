Межзвездные кометы могут составлять половину массы Млечного Пути

·59·Технологии
Межзвездные кометы могут составлять половину массы Млечного Пути

Международная группа исследователей выдвинула гипотезу, что значительная часть «недостающей массы» Млечного Пути может быть связана не с темной материей, а со свободно перемещающимися в межзвездном пространстве объектами — кометами и астероидами. Исследование, опубликованное на портале арКсив, предлагает альтернативный подход к традиционной теории темной материи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Обычно наличие темной материи в Галактике выводится из анализа скорости вращения звезд. Наблюдения показывают, что звезды на окраинах Галактики вращаются быстрее, чем ожидалось исходя из видимой массы (звезд и газа). Это расхождение объясняется наличием невидимой массы, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением, но проявляется через гравитацию.

В новой работе был рассмотрен общий вклад межзвездных объектов (ИСО). Примером служат редкие гости из других звездных систем, такие как ранее зарегистрированные 1И/ʻУмуамуа, 2И/Борисов и 3И/ATLAS. По мнению исследователей, хотя масса каждого отдельного объекта мала, их общее количество в Галактике может быть невообразимо большим.

Расчеты, проведенные с использованием статистической модели на основе распределения Пуассона, показали, что общая масса межзвездных объектов может объяснить от 13% до 45% «недостающей массы», обычно приписываемой темной материи. Это означает, что роль таких объектов в гравитационной динамике может быть значительной.

Однако авторы подчеркивают, что эти расчеты основаны на очень малой выборке (в основном объект 3И/ATLAS). В ближайшие годы новые проекты обзора неба, как ожидается, обнаружат больше межзвездных объектов. Эти данные помогут определить, действительно ли кометы способны решить проблему массы Галактики или их роль второстепенна.

Млечный ПутьТемная МатерияАстрономияКометаКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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