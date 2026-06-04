ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира

Для поклонников мирового профессионального бокса и болельщиков, следящих за выступлениями мастеров ринга, представлены очередные важные аналитические данные. Один из самых авторитетных американских спортивных порталов ESPN представил обновленный официальный рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (П4П).

Прошедшие крупные бои и неожиданные результаты не могли не повлиять на позиции элитных боксеров в общем списке.

Усик на втором месте, Бивол вернулся в топ-10

На вершине рейтинга продолжается упорная борьба. Несмотря на уверенную победу над представителем Нидерландов Рико Верхувеном, звезда тяжелого веса, легенда украинского футбола и бокса Александр Усик остался на второй строчке списка.

Одним из главных изменений сезона стало возвращение в топ-10 бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола. Одолев немецкого мастера ринга Михаэля Айферта, он вновь вошел в десятку сильнейших боксеров мира. Этот результат привел к тому, что легендарный Сауль «Канело» Альварес покинул топ-10.

Топ-10 лучших профессиональных боксеров мира

По состоянию на 3 июня текущего годасписок абсолютных лидеров мирового профессионального бокса по версии ESPN выглядит следующим образом:

Наоя Иноуэ (Статистика боев: 33-0, Япония) Александр Усик (Статистика боев: 25-0, Украина) Джесси Родригес (Статистика боев: 23-0, США) Дэвид Бенавидес (Статистика боев: 32-0, США) Шакур Стивенсон (Статистика боев: 25-0, США) Дмитрий Бивол (Статистика боев: 25-1, Россия) Девин Хейни (Статистика боев: 33-0, США) Дзюнто Накатани (Статистика боев: 32-1, Япония) Джарон Эннис (Статистика боев: 35-0, США) Джей Опетайя (Статистика боев: 30-0, Австралия)

Король ринга: Японская легенда легчайшего веса Наоя Иноуэ заслуженно удерживает первое место как абсолютный лидер мирового бокса благодаря своей непобедимой серии и феноменальным выступлениям на ринге.

Следите за самыми горячими противостояниями в мире профессионального бокса, титульными боями и эксклюзивными новостями о ваших любимых спортсменах на страницах Замин!