В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года международные товарищеские матчи с участием национальных сборных вошли в активную фазу. В настоящее время национальные команды продуктивно используют короткую паузу перед стартом мундиаля, проверяя свои составы и тактические схемы. Один из таких важных подготовительных матчей состоялся на полях Польши.

Содержательная игра от соперника наших соотечественников

Сборная ДР Конго , попавшая в одну группу с национальной сборной Узбекистана в финальной стадии предстоящего чемпионата мира, вышла на поле против одной из самых именитых и опасных команд Европы — сборной Дании. В этом напряженном и бескомпромиссном поединке, проходившем в Польше, голы забиты не были, и встреча завершилась боевой ничьей со счетом 0:0 .

По ходу матча наставники обеих команд обновили составы, проверив в деле множество футболистов. Выход на замену в составе конголезцев известного защитника Аарона Уан-Биссаки свидетельствует о том, что оборонительная линия команды выглядит весьма надежно.

Полные составы команд на матч

Тренерские штабы в этом контрольном поединке задействовали следующих футболистов:

ДР Конго: Мпази-Нзау, Калулу (Уан-Биссака, 87), Мбемба, Туанзебе, Капуади, Мукау (Пикель, 70), Мутуссами, Э. Кайембе (Содики, 55), Висса (Мбуку, 87), Масуаку (Ж. Кайембе, 55), Бакамбу (Банза, 70).

Дания: Йоргенсен, Кристенсен, Провстгор (Хогсберг, 81), Кристенсен (Андерсен, 57), Меле, Йенсен, Хёйбьерг (Фрохольдт, 57), Эриксен (Гронбек, 74), Дамсгор, Доргу (Осула, 46), Хёйлунн (Хюг, 74).

Важно для болельщиков: Безусловно, хотя это был всего лишь товарищеский матч, тот факт, что ДР Конго — будущий соперник нашей национальной сборной на мундиале — сумел сдержать столь сильную европейскую команду, как Дания, говорит о том, что подопечных Фабио Каннаваро ждут впереди крайне серьезные и ответственные игры.

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