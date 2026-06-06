Спутники с точностью 20 см: Роскосмос объявил новые стандарты
По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, современные задачи требуют гораздо более высокой точности от спутников дистанционного зондирования Земли, чем сейчас. По его мнению, метровый уровень точности уже недостаточен, особенно в сфере навигации и использования беспилотных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Баканов отметил, что развитие дронов и беспилотных устройств требует перехода на дециметровую точность. По мнению специалиста, речь идет о точности в десятки сантиметров, что крайне важно не только для военных действий, но и для гражданских нужд.
Роскосмос планирует к 2032 году обеспечить ведомства картографическими данными сверхвысокой точности. Для решения будущих задач ожидается детализация на уровне примерно 20 см, что позволит значительно повысить качество геоданных и навигационных сервисов.
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