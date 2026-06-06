Арне Слот отклонил предложение из АПЛ

·98·Спорт
Арне Слот отклонил предложение из АПЛ

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался от возможности вернуться в Английскую Премьер-лигу. По данным источников, специалист отклонил предложение клуба «Фулхэм». Лондонцы ищут достойную замену Силве, который перешел в португальскую «Бенфику». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Арне Слот был уволен из «Ливерпуля» на прошлой неделе. Несмотря на то что он привел команду к чемпионству, бесславный финал последнего сезона и пятое место стали причиной решения руководства. Сейчас его место на «Энфилде» уже занял Андони Ираола.

По данным нидерландского журналиста Марселя ван дер Краана, Слот сейчас предпочитает работу со сборной клубному уровню. В частности, если Рональд Куман покинет пост после чемпионата мира, Слот считается главным кандидатом на пост тренера сборной Нидерландов.

Под руководством Арне Слота «Ливерпуль» одержал 66 побед в 113 матчах. Несмотря на то что в последнее трансферное окно клуб потратил более 450 миллионов фунтов стерлингов, ожидаемых результатов достичь не удалось. Также сообщается об интересе к тренеру со стороны «Милана».

Арне СлотЛиверпульФулхэмАнглийская Премьер-лигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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