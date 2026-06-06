Курс доллара превысил 12 тысяч сумов

Центральный банк объявил новые официальные курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму, действующие с 8 июня.

Согласно данным,

- курс доллара США вырос на 52,23 сума и составил 12 049,44 сума.

- евро также показал рост, увеличившись на 75,18 сума и достигнув отметки 14 024,34 сума.

- российский рубль подорожал на 2,4 сума, закрепившись на уровне 163,92 сума.

Для справки, ранее курс доллара рос два дня подряд, достигнув 11 997,21 сума. Таким образом, после падения ниже психологической отметки в 12 тысяч сумов 2 июня, курс валюты вновь поднялся выше этого уровня.