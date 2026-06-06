Курс доллара превысил 12 тысяч сумов

·39·Экономика
Курс доллара превысил 12 тысяч сумов

Центральный банк объявил новые официальные курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму, действующие с 8 июня.

Согласно данным,

- курс доллара США вырос на 52,23 сума и составил 12 049,44 сума.

- евро также показал рост, увеличившись на 75,18 сума и достигнув отметки 14 024,34 сума.

- российский рубль подорожал на 2,4 сума, закрепившись на уровне 163,92 сума.

Для справки, ранее курс доллара рос два дня подряд, достигнув 11 997,21 сума. Таким образом, после падения ниже психологической отметки в 12 тысяч сумов 2 июня, курс валюты вновь поднялся выше этого уровня.

Центральный банкДоллар СШАЕвроРоссийский рубль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шавкат Мирзиёев выступил с исторической речью на Петербургском экономическом форумеШавкат Мирзиёев выступил с исторической речью на Петербургском экономическом форумеСегодня, 08:29Налог на криптовалюту в штате Иллинойс выходит на уровень законаНалог на криптовалюту в штате Иллинойс выходит на уровень законаСегодня, 00:12Новые законопроекты о налогообложении криптовалют в Конгрессе СШАНовые законопроекты о налогообложении криптовалют в Конгрессе СШАСегодня, 23:58Цена ЭТ упала до минимума за 13 месяцев: ждать ли $1400Цена ЭТ упала до минимума за 13 месяцев: ждать ли $1400Сегодня, 23:55Kraken предоставляет возможность участия в IPO SpaceX через ксСтоксKraken предоставляет возможность участия в IPO SpaceX через ксСтоксСегодня, 23:52Для предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 часДля предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 часВчера, 17:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая