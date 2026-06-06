Как РАФ превратила Великобританию в центр спортивных автомобилей

·20·Авто
Как РАФ превратила Великобританию в центр спортивных автомобилей

Почему Великобритания стала мировым лидером в области спортивных автомобилей и гоночных технологий? Часто это объясняют необычайной страстью британцев, создающих гоночные машины мирового класса в холодных гаражах. Однако успех этой страны, где базируются почти все команды Формулы-1 (10 из 11), обусловлен историческими возможностями. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Климат Великобритании идеален для этой отрасли: отсутствие сильных морозов зимой позволяет работать в мастерских, а умеренное лето облегчает тестирование автомобилей на бывших аэродромах. Именно эти заброшенные аэродромы стали фундаментом британского автоспорта.

После Второй мировой войны в стране остались десятки заброшенных баз Королевских ВВС (РАФ). Взлетно-посадочные полосы и периметральные дороги этих баз были готовой инфраструктурой для создания гоночных трасс. Например, знаменитая трасса Сильверстоун была базой РАФ в 1947 году, а в 1950 году приняла первый Гран-при Формулы-1.

Десятки бывших военных объектов РАФ, таких как Бистер, Финмер и Аппер-Хейфорд, разбросанные по всей Великобритании, впоследствии превратились в испытательные полигоны и гоночные центры. Это военное наследие обеспечило Великобритании глобальное превосходство не только в производстве спортивных автомобилей, но и в инженерных и технологических гонках.

ВеликобританияСпортивные АвтомобилиФормула 1СильверстоунАвтоспорт
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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