Легендарный нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья поделился искренними и полными восхищения мыслями о своем бывшем партнере по команде, волшебнике футбола Лионеле Месси.

Уникальное партнерство этих двух звезд на зеленом газоне «Камп Ноу», занявших особое место в истории мирового футбола, до сих пор живет в памяти болельщиков. «Эль Гуахе» (прозвище Давид Вильи) особо подчеркнул беспрецедентное влияние аргентинского феномена не только на игру миллионов, но и на мировой спорт в целом.

«Практически во всех моих голах есть вклад Месси»

Вспоминая свои результативные годы в форме «Барселоны», Давид Вилья высоко оценил великолепные передачи Месси и его уникальную способность выводить партнеров на голевые позиции.

«Влияние Месси на футбол и спорт в целом абсолютно отрицать невозможно, оно беспрецедентно. За время выступлений в составе „Барселоны“ мне удалось забить 49 голов. Самое интересное, что почти все эти мячи были забиты после волшебных и ювелирных передач Лео», — признался испанский бомбардир.

Продолжая свою речь, легендарный нападающий категорично заявил, что в футбольном мире нет другой фигуры, равной Лео:

«За всю свою карьеру я никогда не видел игрока с таким уникальным и выдающимся мастерством. Месси — безусловно, лучший футболист мира».

Историческая эпоха: магические цифры страшного тандема

Давид Вилья, считающийся лучшим бомбардиром в истории футбола Испании, защищал цвета «сине-гранатовых» с 2010 по 2013 год. Именно в эти три золотых года он вместе с аргентинским гением произвел настоящий фурор в Ла Лиге и Лиге чемпионов УЕФА.

Статус футболиста Период выступления в клубе Количество голов за «Барселону» Давид Вилья (рекордсмен сборной Испании) 2010–2013 годы 49 голов (большинство с ассистов Месси)

Комментарий Замин: Мастерство Давид Вильи в центре атаки и на флангах сыграло огромную роль в превращении «Барселоны» эпохи Пепа Гвардиолы в непобедимую силу. Однако то, что даже такой великий бомбардир, как Вилья, склоняет голову перед Месси и признает его превосходство, свидетельствует о том, что Лео был настоящим лидером, который поднимал партнеров на высший уровень не только индивидуально, но и командно. Взаимопонимание этих двух звезд на поле — одна из самых красивых страниц в истории каталонского клуба.

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