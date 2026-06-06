HP и Ferrari представили эксклюзивный ноутбук Скудериа Ferrari AI ПК

·69·Технологии
HP и Ferrari представили эксклюзивный ноутбук Скудериа Ferrari AI ПК

Компания HP совместно с Ferrari представила специальный ноутбук HP Limited Эдитион Скудериа Ferrari AI ПК, выполненный в стиле гоночных автомобилей. Дизайн устройства создан под непосредственным влиянием инженерных решений и эстетики Скудериа Ferrari. Корпус выполнен в традиционном ярко-красном цвете бренда, а в нижней части установлена стеклянная панель с более чем 2000 микроребристых элементов, напоминающая моторный отсек спортивных автомобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Визуально ноутбук выделяется световой полосой над тачпадом, клавиатурой с красной подсветкой и элементами, имитирующими карбоновые материалы. Через прозрачную нижнюю панель видны вентиляторы системы охлаждения и тепловые трубки. HP сообщила, что всего будет выпущено 4 999 экземпляров этой модели, и каждое устройство получит индивидуальный серийный номер.

По техническим характеристикам ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем 3К Тандем ОЛЭД с частотой 120 Гц. Устройство работает на платформе Copilot+ ПК с процессором Intel Коре Ultra Кс7, 64 ГБ оперативной памяти и производительностью 180 TOPS для задач искусственного интеллекта. Также оно оснащено набором современных портов, включая HDMI 2.1, Тундерболт и USB-C.

Цена эксклюзивного ноутбука составляет 5 599 долларов. Продажи стартуют 12 июня только в 9 странах через онлайн-магазин HP. Покупателям дополнительно предлагаются кожаный чехол Полтрона Фрау, используемый в салонах автомобилей Ferrari, и набор специальных цифровых материалов.

HPFerrariНоутбукIntel Core UltraCopilot+
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСегодня, 08:51В России начнутся испытания мобильной связи через спутникВ России начнутся испытания мобильной связи через спутникСегодня, 08:21Илон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетИлон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетСегодня, 07:57Аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахАккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахСегодня, 07:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус