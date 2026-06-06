HP и Ferrari представили эксклюзивный ноутбук Скудериа Ferrari AI ПК

Компания HP совместно с Ferrari представила специальный ноутбук HP Limited Эдитион Скудериа Ferrari AI ПК, выполненный в стиле гоночных автомобилей. Дизайн устройства создан под непосредственным влиянием инженерных решений и эстетики Скудериа Ferrari. Корпус выполнен в традиционном ярко-красном цвете бренда, а в нижней части установлена стеклянная панель с более чем 2000 микроребристых элементов, напоминающая моторный отсек спортивных автомобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Визуально ноутбук выделяется световой полосой над тачпадом, клавиатурой с красной подсветкой и элементами, имитирующими карбоновые материалы. Через прозрачную нижнюю панель видны вентиляторы системы охлаждения и тепловые трубки. HP сообщила, что всего будет выпущено 4 999 экземпляров этой модели, и каждое устройство получит индивидуальный серийный номер.

По техническим характеристикам ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем 3К Тандем ОЛЭД с частотой 120 Гц. Устройство работает на платформе Copilot+ ПК с процессором Intel Коре Ultra Кс7, 64 ГБ оперативной памяти и производительностью 180 TOPS для задач искусственного интеллекта. Также оно оснащено набором современных портов, включая HDMI 2.1, Тундерболт и USB-C.

Цена эксклюзивного ноутбука составляет 5 599 долларов. Продажи стартуют 12 июня только в 9 странах через онлайн-магазин HP. Покупателям дополнительно предлагаются кожаный чехол Полтрона Фрау, используемый в салонах автомобилей Ferrari, и набор специальных цифровых материалов.