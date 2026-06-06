Google платит почти 1 млрд долларов в месяц за суперкомпьютер Илона Маска

·37·Технологии
Google платит почти 1 млрд долларов в месяц за суперкомпьютер Илона Маска

Компания Google подписала крупное соглашение с SpaceX об аренде вычислительных ресурсов для развития систем искусственного интеллекта. Согласно опубликованным документам, с октября 2026 года по июнь 2029 года Google будет платить 920 миллионов долларов в месяц за использование примерно 110 000 графических процессоров NVIDIA, центральных процессоров и инфраструктуры памяти. Общая стоимость контракта за весь период, как ожидается, превысит 30 миллиардов долларов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По масштабу это соглашение близко к предыдущей сделке между SpaceX и Anthropic. В конце мая компания Anthropic согласилась платить 1,25 миллиарда долларов в месяц за использование всех вычислительных мощностей центра обработки данных Колоссус 1 недалеко от Мемфиса. Этот объект, изначально построенный для нужд xAI, сейчас входит в структуру SpaceX.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что компания, готовящаяся к IPO, согласилась сдавать кластеры центра обработки данных Колоссус компании Anthropic для обучения искусственного интеллекта только на шесть месяцев. Однако он не исключил, что соглашение может быть продлено на несколько лет.

Представители Google объяснили, что этот контракт связан с неожиданно высоким спросом на платформу Gemini Энтерприсе и другие сервисы искусственного интеллекта компании. Несмотря на наличие огромных вычислительных ресурсов, корпорация ощутила потребность в дополнительных мощностях для обслуживания клиентов. В контракте также предусмотрена возможность расторжения соглашения с уведомлением за 90 дней после 31 декабря 2026 года.

GoogleSpaceXNVIDIAИскусственный ИнтеллектИлон Маск
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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