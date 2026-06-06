Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео

·448·Технологии
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео

Техноблогер и инсайдер Сахил Кароул опубликовал эксклюзивное видео, вызвавшее большой ажиотаж в сети. В нем показаны реальные макеты моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в четырех новых цветах. Устройства представлены в темно-черном, синем, классическом серебристо-белом и, самое главное, в цвете темная вишня (Дарк Черрй). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно последним утечкам, именно цвет Дарк Черрй станет главным хитом осени 2026 года и заменит нынешний темно-оранжевый оттенок. Презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max традиционно запланирована на сентябрь 2026 года.

Корпус новых смартфонов будет изготовлен из цельного алюминиевого сплава, а блок камер покрыт защитным стеклом Керамик Шиелд. Ожидается незначительное увеличение толщины устройств: толщина iPhone 18 Pro Max с учетом выступа камеры составит 13,77 мм (у предыдущей модели было 12,92 мм). Это указывает на более массивный фотомодуль и усовершенствованную оптику.

В техническом плане смартфоны, как ожидается, получат первый чип А20 Pro, созданный по 2-нанометровому технологическому процессу TSMC. Для справки, Сахил Кароул ранее прославился тем, что задолго до официального анонса точно раскрыл изображения Samsung Galaxy S26 Ultra и прототипы iPhone Фолд.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологииГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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