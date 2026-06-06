Ugreen представила новую модель ССД с отображением температуры и скорости

На выставке Компутекс 2026 компания Ugreen продемонстрировала свой новый внешний ССД-накопитель Неодриве Го 40с. Главной особенностью устройства является встроенный сенсорный дисплей состояния. Пока гаджет представлен в виде прототипа, отражающего концепцию финального продукта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В устройстве нет аккумулятора, поэтому экран работает только при подключении через USB. Основная идея Ugreen — максимально наглядно показывать состояние ССД без входа в специальные системные утилиты. На дисплее планируется отображать температуру драйвера, скорость передачи данных при копировании файлов и ресурс памяти (показатель ТБВ).

Также на выставке отдельно демонстрировались данные о скорости подключения USB. По замыслу компании, такая информация должна быть открыта для пользователя в режиме «здесь и сейчас», а не скрыта внутри системы. Еще одна необычная функция — защита паролем через сенсорный экран. Пароль вводится непосредственно с помощью цифровой клавиатуры на дисплее.

Сроки выхода на рынок и цена модели Неодриве Го 40с пока не объявлены. Известно, что линейка будет включать версии объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.